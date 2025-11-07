Carlos Sainz explica su RABIA en CONTRA de Williams en Brasil

Carlos Sainz explicó qué hay detrás de su rabia en contra de Williams en el viernes del Gran Premio de Brasil.

Charlando con la prensa tras la Sprint Qualy en Interlagos, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: "No hemos hecho una buena clasificación. La primera tanda ha sido complicada y no hemos conseguido meter en temperatura los neumáticos.

"En la segunda nos hemos complicado aún más, no hemos conseguido dar dos vueltas. Salgo de la qualy sin saber el rendimiento real o el límite del coche", comentó el número 55.

Relacionado: Carlos Sainz EXPLOTA con "lo peor de su vida" tras Sprint Qualy con Williams

¿Cómo fue la carrera de Carlos Sainz con Red Bull?

Sainz firmó con Red Bull en 2010 como piloto junior. Tras triunfar en la Fórmula BMW, al año siguiente se alzó con el título en la Fórmula Renault 2.0 de Europa del Norte. Sin embargo, en la prestigiosa Eurocup de Fórmula Renault 2.0 tuvo que reconocer las victorias de Robin Frijns.

En 2012 sumó cinco carreras en la Fórmula 3 Británica, terminando en sexto puesto, y en la GP3 Series del año siguiente también se encontró con dificultades. Red Bull le dio una última oportunidad en la Fórmula Renault 3.5 en 2014, donde ganó casi la mitad de las carreras y se proclamó campeón al vencer a Pierre Gasly.

Este éxito le abrió las puertas a la Fórmula 1 en 2015, junto a Max Verstappen. Carlos Sainz logró hacer 112 puntos en las tres temporadas que estuvo corriendo en Fórmula 1 con Toro Rosso, el equipo secundario de Red Bull Racing.

Tuvo de compañeros de equipo a pilotos como Max Verstappen, Daniil Kvyat y Pierre Gasly; sin embargo, pasó a Renault para las últimas cuatro carreras de la temporada 2017.

Tras pasos por Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, a partir de esta temporada Sainz defiende los colores de Williams.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!