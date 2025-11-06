Hamilton revela la DESGARRADORA escena en casa tras la muerte de Roscoe

Lewis Hamilton, leyenda de la Fórmula 1, compartió recientemente la desgarradora escena que lo recibió al volver a casa tras la pérdida de su querido perro Roscoe a principios de este año.

El siete veces campeón, que actualmente se empeña en conquistar su primer podio de Gran Premio con Ferrari, atraviesa una temporada complicada en 2025, donde sus desafíos sobre la pista se acumulan a medida que se acerca el final.

La situación se agravó aún más cuando, en medio de las penurias deportivas, también tuvo que enfrentar la partida de uno de sus más leales compañeros: Roscoe, su bulldog inglés.

En septiembre, Hamilton informó a través de sus redes sociales que su fiel amigo fue hospitalizado al volver a contraer neumonía, dificultándole la respiración. Tras vivir unos días de gran tensión, el piloto confesó que esta experiencia se posicionó entre las más dolorosas que haya atravesado, debiendo tomar la desgarradora decisión de sacrificar a su mascota para evitarle mayores sufrimientos.

Hamilton escribió: “Él falleció el domingo por la noche, 28 de septiembre, en mis brazos”. Roscoe contaba con 12 años, y su partida ha dejado un vacío irreparable en la vida del campeón.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Hamilton sobre Roscoe: "Sigue siendo una parte esencial en mi vida"

Con la temporada de F1 2025 en pleno desarrollo, el piloto británico apenas ha tenido tiempo para asimilar la pérdida de su mascota. En un video compartido a través de sus redes, Hamilton relató lo difícil que fue regresar a casa sin Roscoe, donde cada rincón le recordaba su presencia a través de sus juguetes y su cama, elementos que hacen palpable su ausencia.

Durante una entrevista en Austin para el podcast Red Flags, Brian Muller conversó con él sobre su profundo amor por los animales. La charla derivó naturalmente en el recuerdo de su inseparable compañero, mientras Muller expresaba sus condolencias por tan trágica pérdida.

“Bueno, sigue siendo una parte muy importante de mi vida. Está presente en todo”, comentó Hamilton, al tiempo que mostraba una camiseta con el simpático dibujo de Rodeo Roscoe, disponible en la tienda emergente Plus 44.

El campeón recordó con dolor el instante en que llegó a casa y se encontró rodeado de los innumerables objetos que le pertenecían a Roscoe, evidenciando que, a pesar de su ausencia física, su amigo siempre formará parte de su vida.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado