El INMENSO vínculo entre Hamilton y Brasil se hará más fuerte este fin de semana

El gran Lewis Hamilton vuelve a sentirse en casa al participar este fin de semana en el Gran Premio de Brasil en Interlagos. De verdad, el piloto de 40 años, hoy en Ferrari, ha tenido una relación especial con este país, que se remonta a aquel inolvidable triunfo en São Paulo en 2021.

En 2022 se le otorgó la condición de ciudadano honorario de Brasil, poco después de levantar con orgullo la bandera nacional en una de sus actuaciones más emblemáticas. Hamilton rindió homenaje al mítico Ayrton Senna en el podio, describiendo ese día como “probablemente la carrera más especial de mi carrera”.

Tras esos momentos tan significativos, el Congreso Nacional brasileño reconoció el vínculo profundo entre Hamilton y el país, así como la reciprocidad de la afición local. Aunque se le concedió este honor simbólico, esto no le otorga derechos completos como los de un ciudadano, como la posibilidad de obtener un pasaporte brasileño.

Antes de disputar el GP de este fin de semana, que marcará su primera carrera en Brasil pilotando para Ferrari, Hamilton comentó sobre este reconocimiento a través de su reflexión: “Me convertí en ciudadano. Nunca había escuchado algo parecido; no conozco a nadie a quien le hayan concedido la ciudadanía de esta forma.” Además, en tono de broma añadió: “Sigo esperando mi pasaporte”, lo que provocó sonoras carcajadas entre los presentes.

¿Cómo ha sido el desempeño de Hamilton en el Gran Premio de Brasil?

Con 17 participaciones en este histórico circuito, Hamilton ha vivido tanto momentos de gloria como episodios dolorosos. Su debut en la F1 ante la apasionada afición brasileña se dio en la temporada 2007, en la última carrera del año, que terminó abruptamente cuando un fallo en la caja de cambios de su McLaren le costó casi el campeonato en su año de novato.

Tras esos infortunios con McLaren, su carrera con Mercedes dio un giro favorable. El siete veces campeón ha logrado ganar el GP de Brasil en tres ocasiones: 2016, 2018 y, cómo no, 2021. Aunque la carrera ya no cierra la temporada, sigue ofreciendo un espectáculo vibrante, en parte gracias a las condiciones impredecibles que a menudo se viven en pista.

El pasado año, la clasificación se pospuso del sábado a la mañana del domingo por las inclemencias del tiempo, y actualmente se prevé una probabilidad del 47% de lluvia en el inicio del sprint del sábado.

Si el fin de semana se desarrolla según lo planeado, Hamilton tendrá dos oportunidades para sumar puntos vitales para su nuevo equipo: ocho en la carrera sprint y hasta 25 en el Gran Premio del domingo. Después de no haber alcanzado aún un podio con Ferrari esta temporada, ¿qué mejor lugar para lograrlo que en su “hogar” brasileño?

