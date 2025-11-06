Hamilton es calificado como FRACASO en Ferrari por leyenda de la F1
El exjefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha criticado la alianza entre Lewis Hamilton y Ferrari, tildándola de proyecto de marketing financiero.
Con solo cuatro carreras restantes en la temporada 2025, Hamilton se halla contra reloj para lograr su primer podio junto a Ferrari y corre el riesgo de terminar la temporada sin haber subido al podio, algo que nunca había ocurrido en su carrera.
Si bien en los Grandes Premios de Estados Unidos y México se le observó cierta mejora, especialmente en la clasificación, el campeón no recordará con buenos sentimientos esta temporada.
Hamilton confía en sus habilidades y en el proyecto a largo plazo de la Scuderia, aunque hay quienes dudan de lo que le depara el futuro a este siete veces campeón del mundo.
¿Ha sido un fracaso el paso de Hamilton a Ferrari?
En declaraciones al medio de habla alemana RTL/ntv y sport.de, Ecclestone afirmó que esta temporada ha sido un fracaso para Hamilton.
“Todo se le escapa de las manos. Quería ser campeón del mundo y ahora se sorprende de no poder conseguirlo”, comentó.
El exjefe añadió, además, que, aunque Hamilton es uno de los mejores de la última década, no es el mejor. Incluso llegó a calificar su incorporación a Ferrari de proyecto de marketing financiero y aventuró su opinión sobre el futuro del piloto: “Creo que en adelante se dedicará más al mundo de la moda”.
A pesar de las críticas de Ecclestone, Hamilton no se dará por vencido en la Fórmula 1. Las modificaciones reglamentarias previstas para 2026 podrían brindarle la oportunidad ideal para cambiar el rumbo de su historia en Ferrari.
