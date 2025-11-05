close global

﻿
Lewis Hamilton, Ferrari, Miami, 2025

Hamilton y su PROBLEMATICA relación con una leyenda de Ferrari

Hamilton y su PROBLEMATICA relación con una leyenda de Ferrari

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Ferrari, Miami, 2025

Lewis Hamilton ha compartido los comienzos difíciles de su relación con la leyenda de la Fórmula 1, Niki Lauda, y cómo ambos forjaron una amistad sólida a lo largo de su etapa en Mercedes.

Lauda, tricampeón mundial en 1975, 1977 y 1984, cosechó fama primero con Ferrari y luego con McLaren, para después consolidarse por su trabajo en Mercedes en sus últimos años.

El campeón se incorporó a Mercedes en 2012 como presidente no ejecutivo, y jugó un papel decisivo al ayudar a negociar el contrato de Hamilton, lo que le permitió unirse oficialmente al equipo alemán en 2013.

Desde que Lauda falleció en 2019, Hamilton ha rememorado con cariño aquellos momentos compartidos, que se intensificaron durante su exitosa carrera en Mercedes y que se hicieron evidentes cuando, este año, imitó al austriaco al pasarse a Ferrari.

En una reciente entrevista con Ferrari Magazine, Hamilton confesó la gran influencia que Lauda ejerció sobre él y admitió que los inicios de su relación estuvieron marcados por ciertas diferencias.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Hamilton reflexiona sobre Lauda

En declaraciones anteriores, el piloto recordó que Lauda llegó incluso a intentar convencer a Toto Wolff, director de Mercedes, de impedirle asistir a eventos de moda, ya que le costaba asimilar lo diferente que era. Hamilton confesó: "Cuando llegué a la Fórmula 1, Niki formaba parte de un mundo que no sabía adaptarse a alguien tan distinto. Escuché comentarios negativos, aunque siempre lo admiré por ser tricampeón mundial."

"Es uno de los verdaderos íconos de nuestro deporte. Recuerdo cómo me llamó para explicarme por qué debía unirme a Mercedes, y cuando nos conocimos en persona, la conversación fue excelente. Me dijo: 'Eres como yo, un piloto de congénito.'"

"Solo después de ese encuentro se derrumbaron los prejuicios y estereotipos que pudiera tener. A partir de entonces, compartíamos viajes a las carreras y él se encargaba de organizarnos los desplazamientos."

Cuando se le preguntó si él también había influido en Lauda, Hamilton destacó la importancia que tuvo el austriaco en su vida y lo estrecha que se volvió su amistad en los últimos momentos.

"Creo que nos enriquecimos mutuamente. Él tenía las mejores historias, y reíamos juntos a cada rato", añadió.

"Era un verdadero luchador hasta el último aliento. No tenía palabras para describir lo duro que peleaba; nos enviábamos mensajes de vídeo y, hasta el final, seguía proclamando 'Voy a volver…'. Eso me llenaba de admiración por él."

