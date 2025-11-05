¡No es mi Hamilton! Leyenda de la F1 en el centro de un hilarante lío con McLaren

You know que cada fin de semana se me ocurre que hay dos pilotos de Fórmula 1 que parecen dos gotas de agua. Oscar Piastri y Lewis Hamilton tienen mucho en común a primera vista.

Ambos lucen esa mirada perdida y sin emoción después de que su compañero de equipo se luce en una carrera, y además son personas muy elocuentes y serenas. Y sí, ambos han pisado tierras australianas.

No obstante, confieso que en realidad no creo que sean iguales. Uno llega al paddock con un estilo natural y carismático, mientras que el otro parece un adolescente tímido en medio de una final de concursos. ¿Quién es quién? Esa es una cuestión que queda a criterio de cada aficionado.

Resulta que la madre de un fanático tampoco supo distinguir entre ambos. En TikTok, el usuario @norajooo compartió una divertida conversación con su mamá, comentada bajo el título: “A veces solo hay que leer los mensajes de mamá y seguir con el día.”

La charla comenzó de forma muy típica: “¿A quién conocimos en Temu?” preguntó ella de manera algo vaga, como es habitual cuando las madres se saltan algún detalle. Ante la incertidumbre, @norajooo le pidió que precisara un poco más, y las respuestas se volvieron aún más sorprendentes.

La conversación fue breve y divertida: “In Las Vegas.” “¿Louis Hamilton?” “¿Tu piloto?”

Louis Hamilton es el nuevo Oscar Piastri

Una simple francización del nombre de Lewis Hamilton se podría haber perdonado… si la fan hubiera llegado a conocerlo en persona. Pero no, la confusión de mamá fue el claro ejemplo de un caso de identidad equivocada. En la última imagen del TikTok se ve a la fan junto a Piastri en un evento de maletas Tumi, y el pie de foto reza: “De todas formas, esta soy yo con Louis Hamilton en Temu.”

Puedo entender perfectamente a @norajooo. En varias ocasiones, mi propia madre me ha sorprendido con mensajes llenos de extrañas confusiones. La equivocación más divertida de la semana pasada fue: “¿Le ha drenado la abadesa?”, dejándome sin palabras.

No son solo las hijas de la generación boomer las que se identifican con estas ocurrencias. Incluso el propio Lewis Hamilton se sumó a la conversación en la sección de comentarios con un simple y efectivo “Real”.

Algunos seguidores se divirtieron aún más; uno incluso mencionó su penalización en el Gran Premio de México como la razón de su inesperada actividad en redes, escribiendo que “Lewis se pasó el fin de semana navegando redes como el resto de nosotros”.

Es reconfortante ver que, pese a los altibajos en la pista, Hamilton siempre puede contar con el apoyo incondicional de sus fans –y hasta de sus madres– para levantarle el ánimo.

