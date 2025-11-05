Hamilton recibe el MAYOR INSULTO tras llegar a Ferrari

Es duro ver las dificultades de Lewis Hamilton en Ferrari en 2025, cuando las cosas no han salido como se esperaba para el siete veces campeón mundial de F1.

El piloto de 40 años causó gran revuelo al anunciar su salida de Mercedes para unirse a la legendaria escudería italiana en Maranello. Sin embargo, hasta ahora la llegada ha servido más como una jugada publicitaria que como un éxito en pista, ya que el británico aún no ha conseguido llegar al podio.

Incluso el excomisario de la FIA y antiguo piloto, Johnny Herbert, ha admitido que resulta "horrible de ver" cómo Hamilton va perdiendo forma mientras intenta adaptarse al entorno de los gigantes italianos. En efecto, el campeón ha recorrido 20 carreras sin lograr un podio, a pesar de haber rozado esa hazaña en el Gran Premio de México.

Hamilton ofreció una de sus mejores jornadas de clasificación esta temporada al asegurar el tercer puesto en la parrilla. Pero un enfrentamiento en la sexta vuelta con Max Verstappen, en el que se salía de la pista en la curva 4 para reaparecer por delante, le costó una penalización de 10 segundos por obtener una ventaja ilegal.

El piloto británico cumplió la sanción en su primera parada en boxes, lo que le impidió reincorporarse a la lucha por el podio y lo llevó a terminar en un decepcionante octavo puesto.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Ha sido 2025 la peor temporada para Lewis Hamilton?

Tras el Gran Premio de México, Johnny Herbert comentó a AdventureGamers sobre el desempeño de Hamilton en la Ciudad de México y sus continuas dificultades en pista.

"Fue un espectáculo agridulce. Ver a Lewis competir de tú a tú con Max fue emocionante y se vivió un gran duelo. Hubo algo de contacto, pero así es la esencia de las carreras; la maniobra por el interior llegó de improviso y, sinceramente, Hamilton no parecía haberlo previsto", explicó Herbert.

"El fin de semana se convirtió en otra experiencia frustrante para él. Aunque mostró una mejor sesión de clasificación y se veía más confiado con el coche, en carrera ese potencial no se materializó. Parece que este problema persiste, y es realmente difícil de ver", agregó.

Mientras tanto, su compañero de equipo, Charles Leclerc, se colgó su séptimo podio de la temporada y se llevó el segundo puesto en México. Herbert concluyó: "Charles sigue siendo muy consistente y cumple con su papel a la perfección. Lewis comentó sentirse más cómodo con el coche, pero aún debe dar un salto de calidad. Los aficionados a Lewis esperan ver una mejora en las próximas carreras, algo que, por ahora, todavía no se ha concretado."

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!