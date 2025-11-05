LEGENDARIO artículo de Senna, en venta firmado por otro campeón de F1

El Mercedes que en su día perteneció a la leyenda de la F1, Ayrton Senna, ha salido a subasta y cuenta además con la firma de otro campeón.

Senna, tricampeón mundial y uno de los pilotos más talentosos de la historia, logró acumular 41 victorias en Grandes Premios y se ubica entre los mejores en cuanto a pole positions se refiere.

La carrera de Senna se truncó trágicamente en 1994, durante el Gran Premio de San Marino, cuando perdió la vida a los 34 años. Su legado, sin embargo, sigue inspirando a pilotos actuales como el siete veces campeón Lewis Hamilton, quien ha lucido cascos con diseños especiales en homenaje al brasileño durante los Grandes Premios de Brasil.

La casa de subastas RM Sotheby’s anunció que el 1 de noviembre se subastará este emblemático automóvil. Se espera que la puja alcance entre 220.000 y 250.000 libras. La joya en cuestión es una Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 del año 1985, que Senna adquirió tras ganar la carrera Race of Champions en 1984, conduciendo un modelo similar.

Posteriormente, el vehículo fue comprado en 1996 por su actual dueño y ha recorrido un camino lleno de historia en Australia. Uno de los momentos más destacados se produjo en el Gran Premio de Australia de 2016, cuando el compartimento del motor fue autografiado por el tricampeón mundial Niki Lauda. Lauda, quien tristemente falleció en 2019, dejó un legado imborrable en la F1, y este automóvil encierra una parte importante de esa historia.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Cuántos campeonatos ganó Ayrton Senna?

Después de una temporada debut impresionante en la F1, durante la cual consiguió tres podios, el piloto brasileño reemplazó a Nigel Mansell en Lotus para la temporada 1985. Ese año, Senna consiguió su primera pole position y victoria en la categoría, sumando cinco triunfos más en sus tres años con el equipo.

El verdadero salto a la fama se produjo cuando se unió a McLaren. En su primera temporada con el equipo, junto al ya bicampeón mundial Alain Prost, Senna se coronó campeón del mundo en 1988, alzándose con ocho victorias y superando a su compañero por tan solo tres puntos.

Aunque al año siguiente quedó a escasos puntos de Prost en una reñida batalla por el título, Senna se hizo con los campeonatos de 1990 y 1991, alcanzando un total de tres títulos que lo consolidaron como uno de los grandes de la F1.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!