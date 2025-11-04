¡Se le fue con TODO! Verstappen responde a la severa acusación de Hamilton

Max Verstappen ha respondido con claridad a quienes sostienen que la sanción de Lewis Hamilton en el Gran Premio de México fue un ejemplo del doble rasero por parte de los comisarios de la F1.

La penalización le costó a Hamilton la posibilidad de lograr su primer podio con Ferrari, después de recibir 10 segundos de penalización por salirse de la pista en la Curva 4 y aprovecharse de una ventaja frente a Verstappen.

Como resultado, Hamilton terminó en una octava posición decepcionante y se mostró frustrado por lo que consideró una actuación insuficiente de los comisarios al inicio del evento principal en la Ciudad de México.

Tanto Verstappen como Charles Leclerc se salieron de la pista en la primera curva durante la primera vuelta y obtuvieron una ventaja, pero ninguno de ellos fue sancionado.

Tras el Gran Premio, Hamilton comentó a DAZN que la FIA actúa con doble rasero: “En última instancia, me siento muy decepcionado con el organismo rector. Es un trato desigual, simplemente lo es.”

¿Debería haber sido sancionado Verstappen en el Gran Premio de México?

En su entrevista con DAZN, Verstappen ofreció una perspectiva muy distinta sobre la decisión de los comisarios: “Esto es el automovilismo. Es lo que podemos hacer dentro del reglamento; es lo que los comisarios nos permiten hacer. A mí también me han sancionado por lo mismo, ¿por qué no se me permitiría a mí hacer lo mismo? Las reglas son iguales para todos.”

Aunque tanto Verstappen como Leclerc se salieron de la pista en la primera curva, ganando una ventaja momentánea al permitir que el Ferrari adelantara a Lando Norris y que el Red Bull pasara a Hamilton para ocupar la tercera posición, ambos pilotos devolvieron esas posiciones de inmediato. Además, ninguno acumuló suficiente diferencia respecto a Norris y Hamilton para mantenerse con una ventaja duradera que justificase una penalización de 10 segundos.

Por otro lado, Hamilton, al reincorporarse en la Curva 4 mucho más adelantado que Verstappen, no le devolvió la posición al piloto holandés, lo que permitió a Bearman adelantar para ocupar el cuarto lugar.

Según las directrices de sanción de la FIA, salirse de la pista y obtener una ventaja definitiva se define como: “Abandonar la pista y lograr una ventaja que se perciba en tiempo, posición o el mantenimiento del puesto.” La sanción impuesta durante la carrera se establece de la siguiente forma: “Penalización base de 10 segundos, hasta penalización de Drive Through, o cinco segundos en caso de circunstancias atenuantes.”

