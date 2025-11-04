Hamilton entrega su confesión MÁS HONESTA sobre Ferrari

Lewis Hamilton ha tenido un inicio complicado en su primera temporada con Ferrari, pero mantiene la ilusión por su futuro con el equipo italiano.

El piloto británico es consciente de que para alcanzar el éxito es necesario tiempo, tal como se dice, Roma no se construyó en un día. Tras su cambio de Mercedes a Ferrari el año pasado, en sus primeras 20 carreras aún no ha logrado subir al podio.

En una entrevista con Ferrari Magazine Hamilton explica que la relación con la Scuderia implica una presión y responsabilidades mayores de lo que había imaginado.

Aun así, su enfoque sigue centrado en lo que puede controlar: su preparación y la coordinación con el equipo. Actualmente, el siete veces campeón del mundo se encuentra a 64 puntos de su compañero Charles Leclerc, quien ya cuenta con siete podios en la temporada 2025.

Presión y responsabilidad

A pesar de las exigencias, Hamilton se mantiene positivo. “Pocas personas entienden realmente cómo funciona la Fórmula 1; solo quienes están dentro de un equipo conocen su verdadera dinámica”, afirma.

“Solo puedo concentrarme en mí mismo y en mi coche. Mis compañeros saben lo duro que trabajo y confío en que, con el tiempo, ese esfuerzo se verá recompensado.” Por otro lado, su futuro aún es incierto. Aunque dispone de la opción de extender su contrato hasta 2027, los rumores apuntan a que podría no renovarse una vez finalice el actual acuerdo.

A principios de año, Russell amplió su contrato hasta la temporada 2026, contando además con una opción para prolongarlo hasta 2027. Mientras tanto, George Russell, antiguo compañero de Hamilton en Mercedes, es considerado una opción seria por parte de Ferrari. No obstante, el piloto británico se concentra en su propio desempeño y espera que su dedicación y esfuerzo se traduzcan pronto en éxitos.

“Lo único que puedo hacer es mantenerme concentrado en lo que realmente está en mis manos: mi preparación, la colaboración con el equipo y mi actitud positiva día a día”, concluye Hamilton.

