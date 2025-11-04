Hamilton buscará evitar una nueva HUMILLACIÓN de Ferrari en Brasil

El Gran Premio de Brasil se perfila como un fin de semana decisivo para Ferrari. El campeón de F1, Lewis Hamilton, tiene la oportunidad de evitar que el equipo sufra más humillaciones en 2025.

En el último Gran Premio de Estados Unidos, Hamilton rompió el récord de Didier Pironi, al completar 19 carreras sin lograr un resultado mejor que el cuarto puesto, mismas que ahora son 20 tras México.

Con la llegada de la F1 a Brasil, Ferrari se enfrenta al riesgo de alcanzar otro trágico hito. No obstante, todo dependerá del rendimiento de Hamilton y Charles Leclerc.

Después de no haber logrado conseguir la victoria en el Gran Premio de México 2025, se ha cumplido un año entero desde su último triunfo en F1, que tuvo como último vencedor al ex piloto Carlos Sainz.

Hamilton no ha levantado el trofeo desde julio de 2024, y Leclerc también atraviesa una sequía de un año, habiendo conseguido su último triunfo en el COTA en 2024.

¿Cuándo fue la racha más larga sin victorias de Ferrari?

Aunque Ferrari no logre ganar en Brasil, el equipo ha vivido sequías de victorias aún más prolongadas en su historia reciente. Pasaron 45 carreras sin triunfo, desde el Gran Premio de Singapur 2019, que ganó Sebastian Vettel, hasta el éxito de Leclerc en el Gran Premio de Baréin 2022.

Tras la victoria de Alain Prost en el Gran Premio de España de 1990, Ferrari estuvo a punto de pasar casi cuatro años sin ganar, situación que se revirtió únicamente con el triunfo de Gerhard Berger en Hockenheim en 1994.

Esa racha de 59 carreras sin victoria sigue siendo el periodo más seco en la historia de Ferrari en la F1, mientras que actualmente llevan 23 carreras sin poder subir al triunfo.

Sin embargo, las estadísticas dejan de lado la realidad para Hamilton, Leclerc y el director del equipo, Fred Vasseur, quienes se centrarán en aprovechar cada ventaja posible para salvar la temporada 2025 en las cinco próximas carreras.

En la última carrera en México, Leclerc volvió al podio gracias a una destacada estrategia de neumáticos. Por su parte, Hamilton se quedó corto para alcanzar su primer podio con Ferrari y buscará acabar con esta lamentable racha antes de que se extienda a 21 carreras en Interlagos.

