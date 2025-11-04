¿Tranquilidad para Antonelli? Steiner revela por qué Verstappen RECHAZÓ a Mercedes

El futuro de Andrea Kimi Antonelli en Mercedes podría verse comprometido gracias a la voluntad de Max Verstappen.

Guenther Steiner entiende la decisión de Max Verstappen de abandonar Red Bull Racing en 2026, con la idea de evaluarlo y, en un futuro, unirse a otro equipo para la temporada 2027.

El piloto neerlandés ha llamado la atención al mantener conversaciones el verano pasado con Toto Wolff, el jefe de Mercedes, ante una situación interna y un rendimiento del equipo que dejaron mucho que desear en los últimos dieciocho meses.

A pesar de esos planteamientos, el tetracampeón ha confirmado que el próximo año seguirá defendiendo los colores de Red Bull. Esta situación le permitirá observar de primera mano cómo evoluciona el equipo y, una vez evaluadas las nuevas condiciones de la categoría, tomar una decisión informada de cara al futuro sin comprometer su competitividad.

Sin garantías para 2026

Guenther Steiner respalda la estrategia de Verstappen de esperar al primer año de las nuevas regulaciones. Según fuentes de Lottoland, esta pausa le permitirá analizar el rendimiento de cada escudería en un entorno renovado, para que al finalizar 2026 pueda decidir su destino para la temporada siguiente.

Cambiarse a Mercedes sin tener la seguridad de la competitividad del coche simplemente no resultaba adecuado.

El exdirector de Haas añade que, de cambiar de equipo, lo ideal sería firmar un contrato a largo plazo. De lo contrario, si el vehículo resultara poco competitivo, revertir la situación sería extremadamente complicado.

Por ello, Max seguirá el próximo año en Red Bull, observando detenidamente el trabajo del equipo antes de finalmente decidir su futuro.

