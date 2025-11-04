Hamilton admite HORRIBLE sentimiento en su experiencia en Ferrari

Lewis Hamilton admite sentirse "viejo" desde que se unió a Ferrari. Tras una emocionante temporada 2025 en la Fórmula 1, el siete veces campeón mundial reconoce que el paso del tiempo se hace notar.

La incorporación al legendario escudería italiana parecía el broche de oro para culminar una carrera repleta de éxitos, combinando la potencia de Ferrari con la figura de una superestrella global.

A lo largo de su trayectoria, Hamilton ha trascendido el automovilismo y se ha consolidado en el mundo de la moda gracias a colaboraciones con marcas como Tommy Hilfiger y Dior.

Su habitual participación en eventos de alto nivel, como el Met Gala, ha contribuido a reforzar su imagen fuera de las pistas. Recientemente, fue nombrado copresidente de la edición 2025 del evento, titulada “Superfine: Tailoring Black Style.”

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Hamilton sobre haberse unido a Ferrari

En conversación con la revista francesa L’Equipe, Hamilton compartió su experiencia al organizar el Met Gala y explicó por qué, a pesar de correr para Ferrari, no se siente como una estrella de rock.

“Organizar el Met Gala fue una experiencia increíble. Sin embargo, al competir para Ferrari, me he sentido más como una persona mayor. Es el efecto tifosi, algo realmente abrumador y hermoso a la vez”, señaló.

El fervor de los tifosi conlleva enormes expectativas para cualquier piloto de Ferrari, y más aún para alguien con siete títulos mundiales.

Hamilton ha sentido el peso de esa presión en cada carrera, siendo muy autocrítico con sus actuaciones, como ocurrió en el Gran Premio de Hungría, cuando llegó a sugerir su propia destitución. Por ahora, su objetivo se centra menos en los resultados y más en trabajar codo a codo con el equipo de fábrica de cara a lo que traerá la temporada 2026.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!