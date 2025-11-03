Williams sorprende a Sainz con DRÁSTICO anuncio para 2026

Williams Racing, equipo, donde pilota Carlos Sainz, ha anunciado que, a partir de 2026, el equipo continuará su trayectoria bajo el nombre de Atlassian Williams F1 Team.

Su nuevo logo es una reinterpretación moderna del icónico “Forward W” que solía lucir Frank Williams, y representa la unión entre la tradición del pasado y una visión renovada para el futuro.

El emblemático logo actual, basado en la “W”, cede su lugar a un diseño que rinde homenaje al legado de Frank Williams.

El “Forward W”, que debutó en 1977 y fue testigo de las victorias que llevaron al equipo al título de constructores, es una señal clara de su rica historia. Con esta reestructuración, Williams aspira a iniciar una nueva era de éxito en la Fórmula 1.

Nueva nombre y logo

La presentación oficial del nuevo nombre y logo fue realizada por el propio equipo. Bajo la dirección del jefe del equipo, James Vowles, se refuerza el compromiso de volver a ocupar un lugar destacado en la F1 moderna.

Actualmente, el equipo se encuentra en quinto lugar del campeonato de constructores con 111 puntos, superando las cifras acumuladas en los últimos siete años. Además, han logrado el primer podio en Bakú desde 2021 y recientemente obtuvieron un podio en el Sprint de Austin.

James Vowles expresó su entusiasmo por el cambio: "Nos llena de orgullo recordar nuestro pasado y admirar el legado que Frank Williams y su equipo construyeron.

Con este cambio de nombre y nuestro nuevo logo, tenemos la oportunidad de escribir un capítulo fresco en esta historia tan rica. El futuro se presenta brillante para todos en Williams."

