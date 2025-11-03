Pronóstico del tiempo para el GP de Brasil; Última información desde Sao Paulo

F1 regresa a São Paulo para el Gran Premio de Brasil este fin de semana, mientras la lucha por el campeonato da paso a un nuevo líder.

La victoria de Lando Norris en el GP de México le permitió adelantar a Oscar Piastri en la clasificación por apenas un punto. Además, otro podio para Max Verstappen mantiene al piloto holandés en la contienda, aunque se sitúa 36 puntos por detrás de Norris. Una victoria en Brasil será esencial para las aspiraciones del neerlandés.

Es una buena noticia para Verstappen, quien regresa al circuito donde logró una victoria espectacular en 2024, superando desde la posición 17 en una pista mojada.

Y para aumentar la emoción, el GP brasileño de 2025 contará con dos carreras: se recupera el sprint y el ganador obtendrá ocho puntos adicionales.

¿Será que la lluvia volverá a causar estragos en Interlagos? A continuación, te presentamos el completo pronóstico meteorológico para todas las sesiones del fin de semana.

Pronóstico meteorológico para el Gran Premio de Brasil 2025

Viernes, 7 de noviembre (FP1 y Clasificación del Sprint)

En la primera sesión del fin de semana se prevé un 26% de posibilidades de una llovizna ligera, con nubes esparsas cubriendo el circuito. Con tan solo una hora de entrenamientos y varios novatos en Interlagos, la FP1 será crucial, y la lluvia podría complicar el repaso a la pista. A pesar de ello, las temperaturas alcanzan los 24°C y la humedad se sitúa en un 68%, lo que genera una sensación térmica de 28°C.

Para la clasificación del sprint, la probabilidad de lluvia sube al 46%, y se espera una suave brisa procedente del norte. Sin embargo, conforme avance la sesión, las chances de precipitaciones descenderán hasta un 17%, por lo que la lucha por la pole en el sprint será menos afectada.

Las temperaturas ascenderán hasta los 27°C, con una sensación térmica de 32°C, mientras la humedad disminuirá a un 58%.

Sábado, 8 de noviembre (Sprint y Clasificación)

¡Prepárate para la acción! El clima amenaza con complicar el sprint del sábado. Se espera una impresionante probabilidad del 70% de lluvia al inicio del sprint, con vientos que llegarán hasta los 14 mph a lo largo de toda la carrera.

La temperatura se mantendrá en torno a los 23°C, aunque la sensación térmica alcanzará los 29°C debido a una elevada humedad del 82%. Sumado a las altas temperaturas en la cabina y la pista mojada, se plantean condiciones de carrera desafiantes.

Para la clasificación del Gran Premio, el clima se suavizará algo, con solo un 38% de posibilidades de lluvia. Aun así, se esperan truenos y un ligero aumento de la temperatura hasta los 24°C. Los vientos se calmarán a 12 mph, permitiendo que una suave brisa surja desde el oeste y noroeste.

Domingo, 9 de noviembre (Carrera)

En la carrera del domingo la lluvia podría volver a ser determinante, ya que se anticipa una llovizna ligera al inicio del evento. Durante la carrera se pronostica la mayor probabilidad de precipitaciones del día, alcanzando el 50%, aunque sin llegar a presentarse tormentas intensas.

La temperatura descenderá a unos frescos 19°C, con una sensación térmica de 21°C y una humedad del 69%. La velocidad del viento se reducirá a 10 mph, permitiendo únicamente una brisa suave en el circuito.

En Brasil, el clima puede cambiar en cualquier momento hasta el inicio de la sesión, por lo que es recomendable seguir actualizaciones periódicas en esta página durante todo el fin de semana del Gran Premio.

