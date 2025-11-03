Leclerc asegura el COMPROMISO más importante de su vida
Leclerc asegura el COMPROMISO más importante de su vida
Buenas noticias para los fanáticos de Charles Leclerc. El piloto de Ferrari acaba de certificar el compromiso más importante de su vida.
Leclerc ha formalizado su próximo casamiento con su novia, Alexandra Saint Mleux, lo que lo convierte en el segundo piloto casado de la parrilla de Fórmula 1.
Este emocionante acontecimiento añade un matiz personal a una carrera repleta de adrenalina.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
Alexandra Saint Mleux, la pareja de Charles Leclerc
Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux forman una de las parejas más seguidas en el mundo de la Fórmula 1.
Cada fin de semana en el circuito, se la puede ver apoyando a su media naranja, a menudo acompañada de su perrito Leo.
Unidos desde 2023, Alexandra estudió Historia del Arte en L'École y hoy se ha consolidado como influencer, contando con más de dos millones de seguidores en Instagram gracias a sus colaboraciones y proyectos.
El piloto compartió en Instagram varias imágenes del emotivo momento en que le propuso matrimonio, en el que el simpático Leo tuvo un papel especial.
En las fotos se lee el mensaje “Mr. & Mrs. Leclerc” acompañado de varios emoticonos. Con este gesto, Leclerc se suma a la selecta lista de pilotos casados, siendo Nico Hülkenberg, de Sauber, el único que anteriormente lucía un anillo de compromiso.
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Sainz destaca la cualidad que hace NECESARIO el regreso de Checo a la F1
- hace 3 minutos
Alpine ABANDONA el auto de Colapinto tras la sanción de la FIA
- 1 hour ago
Se revela el mayor IMPACTO de Colapinto en la F1
- 2 hours ago
Williams sorprende a Sainz con DRÁSTICO anuncio para 2026
- 2 hours ago
Alonso, Antonelli y las posibilidades de Aston Martin y Mercedes en la NUEVA F1
- 3 hours ago
Alonso, Checo, Sainz y TODAS las esposas y novias de la parrilla F1
- Hoy 16:00
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- ayer 14:00