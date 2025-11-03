close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Leclerc asegura el COMPROMISO más importante de su vida

Leclerc asegura el COMPROMISO más importante de su vida

Nazario Assad De León
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Buenas noticias para los fanáticos de Charles Leclerc. El piloto de Ferrari acaba de certificar el compromiso más importante de su vida.

Leclerc ha formalizado su próximo casamiento con su novia, Alexandra Saint Mleux, lo que lo convierte en el segundo piloto casado de la parrilla de Fórmula 1.

Este emocionante acontecimiento añade un matiz personal a una carrera repleta de adrenalina.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Alexandra Saint Mleux, la pareja de Charles Leclerc

Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux forman una de las parejas más seguidas en el mundo de la Fórmula 1.

Cada fin de semana en el circuito, se la puede ver apoyando a su media naranja, a menudo acompañada de su perrito Leo.

Unidos desde 2023, Alexandra estudió Historia del Arte en L'École y hoy se ha consolidado como influencer, contando con más de dos millones de seguidores en Instagram gracias a sus colaboraciones y proyectos.

El piloto compartió en Instagram varias imágenes del emotivo momento en que le propuso matrimonio, en el que el simpático Leo tuvo un papel especial.

En las fotos se lee el mensaje “Mr. & Mrs. Leclerc” acompañado de varios emoticonos. Con este gesto, Leclerc se suma a la selecta lista de pilotos casados, siendo Nico Hülkenberg, de Sauber, el único que anteriormente lucía un anillo de compromiso.

