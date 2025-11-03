close global

Leclerc in red Ferrari kit looking concerned, Hamilton in blue smiling in front of a Mexican flag background

Leclerc señala el MAYOR aporte de Hamilton para Ferrari

Nazario Assad De León

Leclerc señala el MAYOR aporte de Hamilton para Ferrari

Nazario Assad De León
Leclerc in red Ferrari kit looking concerned, Hamilton in blue smiling in front of a Mexican flag background

Ferrari formó una de las duplas con mayor éxito individual y calidad de la Fórmula 1 al inicio de esta temporada, por lo que Charles Leclerc ha hablado sobre lo que ha sido compartir equipo con el siete veces campeón de la categoría.

A pesar de no lograr victorias aún, y logrando únicamente podios por medio de Charles Leclerc, el monaguesco considera que el aporte del británico y si legado son una enseñanza diaria.

"Aún me quedan algunos títulos por ganar para estar al mismo nivel que Lewis Hamilton", declaró Charles sobre su compañero.

"Ya sabía lo bueno que es. Ahora que estamos en el mismo equipo, lo veo aún más claramente cada día", finalizó Leclerc.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de México?

  • 1. McLaren 678 puntos
  • 2. Ferrari 356 puntos
  • 3. Mercedes 355 puntos
  • 4. Red Bull Racing 346 puntos
  • 5. Williams 111 puntos
  • 6. Racing Bulls 72 puntos
  • 7. Aston Martin 69 puntos
  • 8. Haas 62 puntos
  • 9. Kick Sauber 60 puntos
  • 10. Alpine 20 puntos

