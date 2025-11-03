close global

Hamilton dipping his Ferrari cap sombrely, partially hiding his face

Ex F1 acusa a Ferrari de ser el CAOS que afecta a Hamilton

Nazario Assad De León
Esteban Gutiérrez ha dejado claro que por más que pueda pensarse que el rendimiento de Lewis Hamilton no es el adecuado, el verdadero problema es Ferrari.

El ex piloto mexicano de Fórmula 1, ahora gran empresario en lo referente a toda la mercancía de las escuderías en Latinoamérica, no ha tenido reparos en señalar a la escudería italiana.

A pesar de recibir constantes críticas de parte de la prensa y los medios cada Gran Premio al no poder sumar podios o victorias, Esteban considera que la temporada del británico es correcta dentro del contexto de caos llamado Ferrari.

"La temporada de Lewis Hamilton no es tan mala como parece. Sin ánimo de ofender, Ferrari es un caos bien organizado", señaló Gutiérrez.

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

