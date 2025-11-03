Ex F1 acusa a Ferrari de ser el CAOS que afecta a Hamilton
Ex F1 acusa a Ferrari de ser el CAOS que afecta a Hamilton
Esteban Gutiérrez ha dejado claro que por más que pueda pensarse que el rendimiento de Lewis Hamilton no es el adecuado, el verdadero problema es Ferrari.
El ex piloto mexicano de Fórmula 1, ahora gran empresario en lo referente a toda la mercancía de las escuderías en Latinoamérica, no ha tenido reparos en señalar a la escudería italiana.
A pesar de recibir constantes críticas de parte de la prensa y los medios cada Gran Premio al no poder sumar podios o victorias, Esteban considera que la temporada del británico es correcta dentro del contexto de caos llamado Ferrari.
"La temporada de Lewis Hamilton no es tan mala como parece. Sin ánimo de ofender, Ferrari es un caos bien organizado", señaló Gutiérrez.
¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Lando Norris 357 puntos
- 2. Óscar Piastri 356 puntos
- 3. Max Verstappen 321 puntos
- 4. George Russell 258 puntos
- 5. Charles Leclerc 210 puntos
- 6. Lewis Hamilton 146 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 97 puntos
- 8. Alexander Albon 73 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 41 puntos
- 10. Isack Hadjar 39 puntos
- 11. Carlos Sainz 38 puntos
- 12. Fernando Alonso 37 puntos
- 13. Oliver Bearman 32 puntos
- 14. Lance Stroll 32 puntos
- 15. Liam Lawson 30 puntos
- 16. Esteban Ocon 30 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 28 puntos
- 18. Pierre Gasly 20 puntos
- 19. Gabriel Bortoleto 19 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
