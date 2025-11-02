Hamilton revela cómo su interés FUERA de la F1 contribuyó a su éxito DENTRO de ella

La leyenda de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, afirma que sus pasiones creativas fuera del deporte han impulsado su éxito en lugar de obstaculizarlo. El siete veces campeón mundial es uno de los mejores en la categoría, y nunca ha rehuido explorar sus intereses más allá de la pista. Hamilton se destaca como una de las pocas figuras de la F1 que ha sabido trascender el automovilismo para conquistar la cultura popular, extendiendo su influencia a la moda, el cine y la producción. Solo este año, se ha sumado a su currículum el cargo de copresidente de la Met Gala, así como un crédito como productor en la película F1, que ha recaudado 629,5 millones de dólares a nivel mundial. Anteriormente, y durante sus años de gloria con Mercedes, el piloto lanzó su propia línea de ropa en colaboración con el diseñador Tommy Hilfiger y cofundó la cadena de restaurantes veganos Neat Burger.

Hamilton: Explorar mi creatividad me mantiene en alto

Durante su etapa en Mercedes, el campeón y ejecutivo del equipo Niki Lauda intentó convencer a Toto Wolff de que impidiera la asistencia de Hamilton a eventos de moda, mostrando su descontento con sus actividades fuera de las pistas. Las aficiones de Hamilton han sido calificadas en ocasiones como distracciones. En una conversación reciente para Ferrari Magazine, se le preguntó qué responder a quienes opinan eso. En respuesta, Hamilton subrayó que su interés por la moda, el cine y la música no ha sido un obstáculo para su éxito en la F1, sino todo lo contrario. Según él, dejar fluir su creatividad le permite mantenerse animado e inspirado, evitando caer en la monotonía de solo trabajar. —No se trata de una cuestión de distracción. Todo el mundo se distrae de una forma u otra —explicó Hamilton.

—Lo importante es saber canalizar nuestra energía para lograr un equilibrio. No se puede trabajar sin cesar si se quiere evitar la infelicidad. ¿Cómo encontrar aquello que te inspira y te mantiene en alto? Para mí, explorar mi creatividad es la clave.

