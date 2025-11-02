Hamilton aconseja a Piastri y Norris sobre cómo ACABAR con Verstappen
Lewis Hamilton aconseja a Oscar Piastri y a Lando Norris que, para aspirar al campeonato mundial de Fórmula 1 este año, deben mostrarse tan implacables como él. Solo adoptando esa actitud podrán competir en la élite de la categoría.
En la segunda mitad de la temporada, Max Verstappen se ha consolidado como el favorito a un ritmo asombroso.
En Zandvoort, el holandés tenía una desventaja de 104 puntos frente al líder, Oscar Piastri, pero ahora la diferencia se ha reducido a tan solo 35 puntos, mientras que con Lando Norris la brecha es de 36 puntos.
Con cuatro Grandes Premios y dos carreras sprint por disputarse, aún queda margen para todo.
Hamilton versus Verstappen
Lewis Hamilton lo sabe muy bien. El septuple campeón protagonizó un enfrentamiento encarnizado contra Verstappen en 2021, y quedó corto en la polémica final de temporada en Abu Dhabi.
Desde entonces, sus actuaciones, primero con Mercedes y luego con Ferrari, no le han permitido volver a estar en la lucha por el título.
“Deben ser implacables”, afirma Hamilton al dúo de McLaren en F1 TV. “Eso es exactamente lo que hace Max. Si ellos no mantienen el mismo ritmo, él les arrebatará la delantera. Es fundamental que sigan presionando", agregó.
"Para estar a la altura de alguien como Max y el coche en el que compite, hay que ir a fondo. Si quieren superarlo, la clave es la consistencia, y eso es precisamente lo que hemos visto en sus últimas carreras”, finalizó.
