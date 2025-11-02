Vasseur señala las LIMITANTES de Ferrari dentro de las carreras

Fred Vasseur ha revelado algunas de las situaciones que condicionaron a Ferrari en el más reciente Gran Premio en México.

El jefe de equipo de Ferrari señaló cómo algunos caóticos factores derivaron en situaciones de riesgo que demostraron lo difícil que es planificar una estrategia con el primer semáforo.

"No se puede decidir con antelación porque no se pueden imaginar todas las situaciones. Todo depende de lo que hagan los demás", señaló Vasseur.

"Charles no tuvo la mejor salida y tuvo que ir un poco más allá, pero no se puede predecir lo que sucederá a tu alrededor. Si hay una oportunidad, hay que aprovecharla, pero cada uno juega a su manera", finalizó.

¿Como terminó el Gran Premio de México en 2025?

