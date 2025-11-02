Hamilton finalmente revela la VERDADERA razón detrás de su cambio de equipo

F1 champion Lewis Hamilton reveló recientemente la verdadera razón por la que dejó McLaren para unirse a Mercedes en la temporada 2013.

El siete veces campeón mundial comenzó su carrera en la máxima categoría con McLaren y bajo la tutela del legendario jefe de equipo Ron Dennis, quien lo apoyó desde los 13 años. Hizo su debut en 2007, compitiendo junto al entonces campeón Fernando Alonso, y consiguió su primer título mundial en 2008.

En 2012, Hamilton tomó la controvertida decisión de firmar con Mercedes para la temporada siguiente.

Aunque en un principio muchos vieron en el cambio la posibilidad de aprovechar las nuevas regulaciones del chasis y motor que se presentaban en 2014, en una entrevista reciente con L’Equipe el piloto explicó que había motivos personales decisivos detrás de su salida de McLaren.

Hamilton revela todos los detalles sobre su salida de McLaren

Durante una conversación sobre su estilo en el paddock y recordando su conjunto totalmente rojo, que marcó su transición de Mercedes a Ferrari en Abu Dhabi, Hamilton afirmó que en McLaren no se sentía libre para expresarse.

“Siempre he valorado poder mostrarme tal como soy, ya que eso me hace más feliz y me permite ser auténtico”, explicó el campeón.

Asimismo, al ser cuestionado sobre si era fácil manifestarse en McLaren bajo la dirección de Dennis, el piloto dejó entrever que la falta de libertad para expresarse fue uno de los factores clave que lo impulsaron a cambiar de equipo.

Agregó que con Mercedes, y especialmente trabajando codo a codo con el jefe Toto Wolff, encontró el espacio necesario para ser abierto, sensible y compartir sus pensamientos, reconociendo que esa transparencia le fortalecía pese a exponerlo a las críticas.

