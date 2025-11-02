¿Qué sucede si el Campeonato de Pilotos de la F1 termina en empate?

Con sólo cuatro Grandes Premios restantes en la lucha por el título de F1 2025, la emoción alcanza su punto máximo. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen siguen en la contienda y cada punto cuenta para definir al campeón.

Solo quedan Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi para decidir el destino del campeonato. Además, dos de estas jornadas contarán con puntos extra gracias al formato sprint.

Actualmente, Norris lidera a su compañero Piastri por un punto en la clasificación, mientras que Verstappen se encuentra a apenas 36 puntos, lo que intensifica cada posición en la recta final.

Si Verstappen ganase todas las carreras de la temporada y tanto Norris como Piastri subieran al podio de forma consistente, el holandés empataría en puntos con cualquiera de los dos, alcanzando los 437.

¿Qué pasaría si dos pilotos terminaran la temporada empatados en puntos? ¿Cómo se definiría el título de F1?

¿Quién se alzará con el título de F1 en caso de empate?

En estas circunstancias, el campeón será aquel que acumule mayor número de victorias a lo largo de la temporada. Si los pilotos empatados tienen la misma cantidad de triunfos, se revisarán los segundos puestos, y así sucesivamente hasta que se halle la diferencia necesaria para definir el ganador.

En la actualidad, Piastri registra siete victorias, seguido de Norris con seis y Verstappen con cinco. Si el holandés ganase desde Brasil hasta Abu Dhabi, sumaría nueve triunfos y dejaría atrás a Piastri. Incluso si Norris y Piastri continúan subiendo al podio, dos victorias entre las cuatro jornadas restantes no serían suficientes para igualar la cuenta de Piastri, que se quedaría en siete.

La ventaja no se limita a los triunfos. Verstappen ha conseguido cinco segundos puestos frente a los tres de Piastri, lo que le da cierta ventaja. Sin embargo, si el holandés terminase empatado en puntos con Norris, una victoria adicional no le permitiría superar al británico, ya que ambos quedarían igualados en victorias. Norris, por su parte, cuenta con ocho segundos puestos, lo que le daría la ventaja decisiva en un eventual empate.

Cada posición en la parrilla, ya sea el primer, segundo o tercer puesto, será determinante para definir el campeonato en caso de que Verstappen, Norris y Piastri acaben con la misma puntuación. Es importante destacar que las victorias en las carreras sprint no se consideran en el desempate.

La posibilidad de que se presente esta situación es baja. En la historia de la F1, jamás se ha resuelto un campeonato tras la última carrera por un empate en puntos.

