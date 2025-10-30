Hamilton, en riesgo de perder IMPORTANTE récord ante Verstappen
Max Verstappen está en la carrera por batir el récord de la mayor cantidad de temporadas consecutivas con un podio en Fórmula 1 de Lewis Hamilton.
Hamilton, por su parte, aún no ha logrado superar su marca de 18 temporadas seguidas, establecida en 2025 con Ferrari, lo que pone en riesgo su racha legendaria.
El piloto neerlandés ha subido al podio al menos una vez cada temporada desde su primera aparición en 2016, alcanzando ya diez temporadas consecutivas de éxito.
La presión sobre el británico crece para que continúe su serie, especialmente tras los recientes cambios en su equipo. Desde que se cambió a Ferrari en 2025, Hamilton aún no ha conseguido un podio en ninguno de los Grandes Premios oficiales.
Verstappen: ¿la racha más larga de temporadas?
Si Hamilton no acierta un podio este año, Verstappen se quedará con el récord de la mayor cantidad de temporadas consecutivas activas con podio al finalizar 2025. La regularidad del piloto de Red Bull al subirse al podio refuerza su dominio en la competición y su capacidad para rendir bajo presión. Los recientes cambios en los equipos de ambos pilotos serán determinantes en esta emocionante lucha por el récord.
Las próximas carreras determinarán si el piloto de Limburgo puede seguir sumando éxitos y añadir un nuevo capítulo a su impresionante carrera en la Fórmula 1.
Para superar el récord absoluto de Hamilton, de 18 temporadas consecutivas con podio, el cuatro veces campeón del mundo deberá seguir escalando posiciones; por ahora, su cifra se sitúa en diez.
