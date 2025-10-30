Hamilton tiene posibilidades REALES de perder uno títulos de F1

Lewis Hamilton tiene posibilidades reales de verse envuelto en un cambio de campeonato de Fórmula 1 del pasado.

El representante legal de Felipe Massa aseguró que el ex piloto de Ferrari tiene una perspectiva real de ganar su litigio contra la Fórmula 1, la FIA y Bernie Ecclestone. Durante la audiencia, Nick De Marco KC insistió en que el caso no debe ser desestimado, a diferencia de lo que solicitaron los abogados de la parte acusada.

El ex piloto de Ferrari demanda cerca de 60 millones de libras en indemnización a la parte demandada, por lo que aseguran que conspiraron para quitarle el primer y único campeonato mundial al encubrir el escándalo 'Crashgate' de 2008.

Massa reclama por incumplimiento de contrato y deber, alegando que Ecclestone sabía que Nelson Piquet Jr. se estrelló intencionadamente en Singapur, tal y como insinuó en una entrevista en 2023. Además, sostienen que ni él ni la FIA realizaron una investigación adecuada hasta que el propio Piquet Jr. reveló la verdad sobre el incidente al año siguiente.

El piloto perdió el campeonato por un solo punto frente a Lewis Hamilton, un resultado que, según se argumenta, habría sido completamente distinto si el polémico Gran Premio de Singapur —presuntamente manipulado— se hubiera eliminado de los registros históricos.

Abogados defensores piden desestimar el caso

El abogado de Ecclestone calificó la demanda como “un intento equivocado de reabrir los resultados del campeonato de pilotos de F1 de 2008”. Explicó: “El señor Massa sostiene que, de no haber sido por la gestión de la FIA tras el accidente, habría conseguido el título”.

Agregó que “estas declaraciones tratan al tribunal como a un club de debate deportivo, exigiéndole analizar la actuación arbitral de un evento deportivo ocurrido hace casi 17 años”.

Por su parte, Nick De Marco, abogado de Massa, señaló en sus escritos que la parte demandada “no puede probar que las reclamaciones de su cliente no tengan posibilidad real de éxito”. Concluyó afirmando: “El señor Massa tiene una perspectiva real de triunfar en todos los aspectos”.

