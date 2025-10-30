Señalan la GRAN DIFERENCIA actual entre Hamilton y Verstappen

Olav Mol criticó a Lewis Hamilton tras su actuación en el Gran Premio de México. El siete veces campeón mundial, que compite con Ferrari, acudió al comité de carrera en busca de respuestas, pero su reclamación fue desestimada. Según Mol, Hamilton debe estar más familiarizado con las normas de la competición.

Hamilton salió desde la tercera posición, pero una penalización por tiempo le impidió superar el octavo lugar.

Verstappen comenzó la carrera manteniendo una trayectoria amplia y, posteriormente, se vio obligado a seguir haciendo lo mismo para evitar el contacto con Hamilton.

Al concluir la carrera, el piloto británico acudió al comité para manifestar su descontento, sin lograr que se atendiera su queja. Mol puntualizó: "Lewis tuvo la sensación de que se le trató injustamente, pero es su responsabilidad conocer bien las reglas", señaló.

Verstappen le quitó el carril a Hamilton

Inicialmente, Verstappen debía seguir recto en la primera curva y, por ello, no fue sancionado, lo que despertó la inconformidad de Martin Brundle. Tras cinco vueltas, el piloto holandés tomó la iniciativa en la curva y, de forma legal, empujó a Hamilton fuera de la pista, tal como explicó Mol.

"Max retrocedió en algunas maniobras, lo cual fue muy inteligente. No me agradó demasiado la forma en que se desarrolló la carrera, pero Max sí cedió el carril a Lewis Hamilton."

"Max estaba en el interior, y así es como funcionan las nuevas directrices." Hamilton reaccionó empujando a Verstappen hacia el césped, lo que finalmente derivó en una penalización para el británico.

Mol afirmó: "Hace tiempo noto que Lewis ha perdido un poco el rumbo". El experto observa que Hamilton tiene dificultades para adaptarse a la competitividad cambiante y a la estrategia agresiva de Verstappen.

Aunque comprende la frustración del piloto con la estrechez de la zona de escape, Mol finalizó: "Lo entiendo perfectamente, especialmente si te desvías en la curva 4. Allí han instalado un pasadizo que, en mi opinión, podría haber sido más amplio."

