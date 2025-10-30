Ferrari tomará una decisión ANTICIPADA sobre el contrato de Hamilton

Lewis Hamilton llegó a Ferrari con gran expectación, pero la euforia inicial se ha visto empañada por resultados poco convincentes.

A 20 Grandes Premios de su debut en la escudería roja, el siete veces campeón todavía no ha pisado el podio, algo que contrasta notablemente con su compañero Charles Leclerc, quien ha alcanzado el podio en siete ocasiones esta temporada.

Las críticas han ido en aumento sobre la conveniencia de contar con el piloto británico de 40 años en Ferrari. Un reciente informe de ESPN sostiene que, en función de la situación actual, el equipo italiano no tiene intención de extender su contrato más allá de su vencimiento al final de 2026.

Hamilton, que cumplirá 42 años en la temporada 2027, se enfrenta a una etapa en la que ningún piloto ha logrado ganar una carrera de F1 desde Jack Brabham en Sudáfrica, en 1970.

Hamilton en retroceso en Ferrari

El piloto más laureado en la historia de la F1 todavía puede darle la vuelta a su paso por Ferrari. La perspectiva de una extensión contractual podría cambiar rápidamente si las modificaciones en las regulaciones de 2026 le resultan favorables. Sin embargo, de mantenerse la situación actual, Hamilton podría verse obligado a buscar nuevos caminos para continuar su carrera tras la próxima temporada.

En este escenario, el relevo en Ferrari podría recaer en el joven Oliver Bearman, una prometedora incorporación de la academia Ferrari que ya hizo su debut en la máxima categoría a los 18 años sustituyendo al indispuesto Carlos Sainz.

Bearman ha impresionado en Haas durante su primera temporada completa en 2025, destacándose con un excelente cuarto puesto en el Gran Premio de Ciudad de México y situándose por encima de un colegiado más experimentado, como Esteban Ocon, en la clasificación general. Con este resultado, que iguala la mejor marca en la historia de Haas, y al tener contrato hasta el final de la próxima temporada, el futuro del joven en la escudería italiana se perfila como una opción muy atractiva si Hamilton finalmente es relevado.

