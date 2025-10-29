Comienza la batalla LEGAL del campeonato de F1 de Hamilton

Ha llegado el momento de que Felipe Massa tenga su oportunidad en los tribunales por uno de los episodios más polémicos de la historia de la Fórmula 1.

El escándalo «Crashgate», en el que Nelson Piquet Jr. provocó intencionadamente un accidente con su Renault para beneficiar a su compañero Fernando Alonso durante el Gran Premio de Singapur en 2008, le impidió, de forma indirecta, al piloto convertirse en campeón del mundo ese año.

Puedes leer una explicación completa de Crashgate y de cómo influyó en la lucha por el título de ese año en este enlace: Puedes leer una explicación completa de Crashgate.

"Queríamos proteger el deporte y evitar un gran escándalo", declaró a F1-Insider. "Por eso usé palabras angelicales para convencer a mi expiloto, Nelson Piquet, de mantener la calma mientras tanto".

"Contábamos con información oportuna para investigar el asunto y, según las normas, debimos haber cancelado la carrera en Singapur en esas circunstancias. Eso quiere decir que el incidente nunca habría afectado la clasificación del campeonato, y Felipe Massa se habría coronado campeón mundial en lugar de Lewis Hamilton", finalizó.

Ecclestone desmiente la conspiración por el título de 2008

Posteriormente, Ecclestone negó recordar esa entrevista, alegando además que el entrevistador tenía un nivel limitado de inglés. Sin embargo, esta declaración abrió la puerta para que Massa llevara el caso a los tribunales.

El expiloto de Ferrari demanda a la Fórmula 1, a la FIA y a Ecclestone por 60 millones de libras, argumentando que conspiraron para arrebatárselo el título que hubiera sido su primer y único campeonato mundial.

El veterano de 95 años explicó a The Times el mes pasado: "No hay forma de que alguien pudiera modificar o cancelar esa carrera. Siempre hay circunstancias en las que a alguien le gustaría cancelarla, si tuviera la oportunidad. Intentar convencer al presidente de la FIA para convocar una reunión extraordinaria en la que se viera obligado a anular la carrera no estaba contemplado en las normas".

"Max [Mosley] sabía que en ese momento no existían pruebas suficientes para actuar; la situación solo se agravó cuando el joven Nelson decidió manifestarse tras enterarse de que no le aseguraban un asiento para la siguiente temporada. Max no decía que debiéramos encubrir el asunto, sino simplemente que no era favorable para la imagen de la Fórmula 1"

