Comienza la batalla LEGAL del campeonato de F1 de Hamilton
Comienza la batalla LEGAL del campeonato de F1 de Hamilton
Ha llegado el momento de que Felipe Massa tenga su oportunidad en los tribunales por uno de los episodios más polémicos de la historia de la Fórmula 1.
El escándalo «Crashgate», en el que Nelson Piquet Jr. provocó intencionadamente un accidente con su Renault para beneficiar a su compañero Fernando Alonso durante el Gran Premio de Singapur en 2008, le impidió, de forma indirecta, al piloto convertirse en campeón del mundo ese año.
Puedes leer una explicación completa de Crashgate y de cómo influyó en la lucha por el título de ese año en este enlace: Puedes leer una explicación completa de Crashgate.
"Queríamos proteger el deporte y evitar un gran escándalo", declaró a F1-Insider. "Por eso usé palabras angelicales para convencer a mi expiloto, Nelson Piquet, de mantener la calma mientras tanto".
"Contábamos con información oportuna para investigar el asunto y, según las normas, debimos haber cancelado la carrera en Singapur en esas circunstancias. Eso quiere decir que el incidente nunca habría afectado la clasificación del campeonato, y Felipe Massa se habría coronado campeón mundial en lugar de Lewis Hamilton", finalizó.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
Ecclestone desmiente la conspiración por el título de 2008
Posteriormente, Ecclestone negó recordar esa entrevista, alegando además que el entrevistador tenía un nivel limitado de inglés. Sin embargo, esta declaración abrió la puerta para que Massa llevara el caso a los tribunales.
El expiloto de Ferrari demanda a la Fórmula 1, a la FIA y a Ecclestone por 60 millones de libras, argumentando que conspiraron para arrebatárselo el título que hubiera sido su primer y único campeonato mundial.
El veterano de 95 años explicó a The Times el mes pasado: "No hay forma de que alguien pudiera modificar o cancelar esa carrera. Siempre hay circunstancias en las que a alguien le gustaría cancelarla, si tuviera la oportunidad. Intentar convencer al presidente de la FIA para convocar una reunión extraordinaria en la que se viera obligado a anular la carrera no estaba contemplado en las normas".
"Max [Mosley] sabía que en ese momento no existían pruebas suficientes para actuar; la situación solo se agravó cuando el joven Nelson decidió manifestarse tras enterarse de que no le aseguraban un asiento para la siguiente temporada. Max no decía que debiéramos encubrir el asunto, sino simplemente que no era favorable para la imagen de la Fórmula 1"
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Colapinto Noticias F1 Hoy: Paliza en Alpine; El equipo lo arruina; Le dan su merecido lugar
- hace 43 minutos
F1 Hoy: Aston Martin defiende a Alonso; Sainz revela la realidad de las reglas papaya de McLaren
- 1 hour ago
¡Checo Pérez responde la duda MÁS GRANDE sobre su FUTURO en F1!
- 2 hours ago
¡Aseguran que Alpine ARRUINA LOS LOGROS de Franco Colapinto!
- Ayer 21:00
URGENTE: ¡Cadillac toma el camino de McLaren con Checo Pérez para 2026!
- Ayer 20:00
La PALIZA de Franco Colapinto que le aseguró su CONTRATO en Alpine
- Ayer 19:00
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- 13 octubre
Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
- 18 octubre