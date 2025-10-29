Mercedes reconoce el DAÑINO rol de Verstappen con sus pilotos

Toto Wolff admitió en una entrevista para Sky Sports F1 que sus conversaciones con Max Verstappen generaron inquietud en el equipo de Mercedes.

El austriaco aclaró que no fue su intención causar problemas, aunque la atención mediática y las especulaciones sobre un cambio potencial del neerlandés a Mercedes sí provocaron cierta tensión.

Wolff ya había confirmado previamente que se había puesto en contacto con el tetracampeón del mundo, en un momento en el que se cotizaba un posible traslado. Sin embargo, el piloto de Red Bull decidió seguir con su equipo en julio.

La polémica resurgió cuando aparecieron fotos de Wolff y Verstappen en su yate en Cerdeña, lo que reavivó las especulaciones y creó incertidumbre en Mercedes, especialmente en torno a la renovación del contrato de George Russell.

Las conversaciones con Verstappen fueron casuales

Wolff fue interrogado sobre sus declaraciones previas relativas a ciertos "errores". Explicó que es esencial entender cómo la interacción habitual entre pilotos o directivos puede ser interpretada por sus rivales.

Además, subrayó el respeto mutuo y esa amistad latente que mantiene con el neerlandés. “La verdad es que se aprende de los errores. No fue un coqueteo intencionado, sino una situación casual que causó revuelo en verano. Hoy, con los contratos ya firmados, todo está en claro.”

Cuando se le planteó la posibilidad de formar en el futuro un dúo formado por Russell y Verstappen, Wolff optó por ser diplomático. “Sin duda, sería un espectáculo para todos”, dijo con sonrisa.

“Sin embargo, preferimos no alimentar nuevos rumores. Kimi y George son los pilotos con los que vamos hacia el futuro.” También dejó claro que no desea repetir la inestabilidad vivida el pasado verano, cuando la situación se tornó desestabilizadora para todos.

