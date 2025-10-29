Antonelli DESAFÍA a Mercedes sobre incidente con Russell

Andrea Kimi Antonelli, tras el Gran Premio de México, cuestiona las órdenes de equipo de Mercedes.

El joven italiano tuvo que ceder posición a su compañero George Russell durante la carrera y ahora se pregunta si fue la decisión correcta. Según el novato, mantener la posición podría haber ofrecido una mejor oportunidad para realizar un undercut.

Las instrucciones llegaron en un momento en que Russell se encontraba en quinta posición, justo detrás de Antonelli, mientras Oscar Piastri se situaba muy cerca detrás de ellos.

Mercedes decidió que Antonelli debía dejar pasar a Russell para que el piloto británico pudiera demostrar su ritmo frente a Oliver Bearman. Tras la carrera, Antonelli explicó que desconocía que Russell hubiese solicitado la maniobra por radio.

Antonelli sorprendido por la decisión de Mercedes

El joven piloto comentó: "Solo me indicaron que cambiara en la cuarta curva, lo cual me sorprendió al principio. No obstante, respeto su decisión." Sin embargo, Antonelli insiste en revisar lo sucedido y afirmó: "Debemos analizarlo y entender por qué se tomó esta decisión para avanzar. Por ahora, nos concentramos en Brasil."

La situación se complicó aún más por la cercanía de Piastri, que seguía de muy cerca a los pilotos de Mercedes. Antonelli explicó: "Piastri tenía ligeramente más ritmo, por lo que tuve que defenderme de él, lo cual no fue lo ideal." Aunque Piastri finalmente adelantó a ambos pilotos de Mercedes, Russell devolvió la posición a Antonelli.

El italiano recalcó: "Si hubiéramos mantenido nuestras posiciones, habríamos tenido mayores chances para ejecutar un undercut." Agregó sobre el cambio de posiciones: "Realmente lo valoré, pero conservando nuestro orden, quizás hubiéramos tenido más posibilidades de adelantar a Ollie [Bearman, red.] y de terminar en posiciones más ventajosas, como P4 y P5. Aunque, como siempre, es fácil hablar después del hecho."

