TERRIBLE acusación contra el ingeniero de Hamilton en Ferrari

Lewis Hamilton cuenta con Riccardo Adami como ingeniero de carrera en Ferrari, pero durante el pasado Gran Premio de México se puso en tela de juicio su forma de comunicarse.

Adami se unió al proyecto tras el cambio del piloto a Ferrari para la temporada 2025, y aún se están adaptando a la nueva dinámica. En ocasiones, esto ha dado lugar a tensos intercambios por radio.

Durante la carrera en Ciudad de México se escuchó el último intercambio entre ambos. Adami tuvo que informar a Hamilton que se le aplicaría una penalización de 10 segundos por obtener una ventaja indebida al recortar la curva en la cuarta curva.

Tal como se transmitió en directo, el ingeniero explicó: “Tenemos una penalización de 10 segundos por el incidente en la curva cuatro con Verstappen. No estamos de acuerdo, pero mantén la calma.”

Chandhok critica la comunicación de Adami

El piloto se mostró visiblemente irritado al recibir la sanción, que cumplió durante una parada en boxes. Hamilton expresó su descontento por el castigo, comentando en el radio:

“Es una completa tontería. El agarre en esa zona es tan limitado.” Mientras se difundían los mensajes, el comentarista de Sky Sports, Karun Chandhok, criticó la forma de comunicarse de Adami.

Según Chandhok, el ingeniero debía haber sido más claro al explicar que la penalización se debía a que Hamilton había emergido de la hierba antes que Max Verstappen, en lugar de atribuirse el fallo únicamente al hecho de salirse de la pista.

“Es una comunicación deficiente”, señaló el comentarista, “pues el piloto se alteró innecesariamente al no recibir todos los detalles. La sanción no fue por el incidente en sí, sino porque se ganó tiempo.”

La penalización resultó sumamente perjudicial, ya que el británico terminó la carrera en la octava posición, cinco lugares por debajo de la salida que había obtenido en la clasificación del sábado.

