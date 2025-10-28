¡Mercedes exige CASTIGO a Verstappen!

Mercedes, equipo donde pilotan George Russell y Andrea Kimi Antonelli, se vio afectado tras la arrancada del Gran Premio de México.

Los pilotos de Mercedes no están contentos con que, además de Lewis Hamilton, ningún otro piloto haya recibido sanción por salirse de la pista y mantener su posición.

El británico afirma que Max Verstappen debería haber cedido su lugar al inicio y se siente perjudicado por la decisión de la FIA de no penalizar al tetracampeón.

Durante las primeras vueltas en Ciudad de México, varios pilotos se salieron de la pista durante maniobras de adelantamiento o en duelos. Hamilton fue el único sancionado con una penalización de diez segundos, mientras que Verstappen escapó de la misma tras la primera curva.

“No necesito verlo, ya sé lo que ocurrió. No pude seguir a Max. Durante las curvas dos, tres y cuatro me defendí en segunda posición y, de alguna manera, terminé en cuarta. Nadie fue penalizado por recortar la pista, salvo cuando yo desvié demasiado, y de repente sí me sancionaron. Eso dice mucho”, comentó Hamilton.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Russell encolerizado por la situación de Verstappen en México

Tras quedar en séptima posición—después de que Oscar Piastri se le adueñara para la quinta vuelta y de perder terreno ante su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli—Russell declaró a Sky Sports su descontento.

“No entiendo cómo es posible que tres pilotos puedan recortar la primera curva y mantenerse en la posición conseguida en la pista. Es como arriesgarlo todo y, si algo sale mal, obtener un pase libre. Cuando Max y Lewis colisionaron más adelante, a Lewis le tocaron las sanciones, pero Max salió de la pista y volvió sin problema. Fue el lugar y el momento equivocados, lo que me hizo perder tres posiciones. Claro, me frustró bastante, pero todo se originó en la primera vuelta.”

Related image

Russell asegura que tanto la actitud de la FIA como el diseño del circuito en Ciudad de México suman a esta situación.

“Al final, se trata del circuito y de esa sensación de pase libre. Si hubiera gravilla, nadie se saldría de la pista. Lo hemos visto casi cada año que corrimos aquí. El año pasado estuvo en manos de Carlos, el anterior en las de Charles y hace diez años fue Lewis. La carrera se ha convertido en algo tan monótono como cortar el césped. Algo tiene que cambiar: esto no es como debe ser”.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!