Hamilton responde ABRUPTAMENTE a la sanción de la FIA en el GP de México

Un fin de semana promisorio para Lewis Hamilton se convirtió en otra desilusión para el campeón de F1 en el Gran Premio de México.

Tras un excelente desempeño en la clasificación, Hamilton inició desde la tercera posición en la parrilla, y parecía destinado a lograr su primer podio con Ferrari en este circuito tan exigente.

El siete veces campeón tenía ambiciones aún mayores al llegar a la primera curva, buscando arrebatar el liderato al piloto de McLaren, Lando Norris. En la primera curva, Hamilton, Norris, Charles Leclerc y Max Verstappen se adentraron todos juntos, solo para que el caos se desatara cuando el neerlandés se internó demasiado y cortó la curva.

Más adelante, en la sexta vuelta, Verstappen intentó tomar la tercera posición en un fascinante duelo con Hamilton. El británico supo defender su lugar, pero al frenar de forma brusca en la curva 4 se salió de la pista, aproximándose a la zona de césped. Esta maniobra le costó una sanción: se le impuso una penalización de 10 segundos por abandonar la pista y ganar una ventaja que no devolvió a Verstappen.

Hamilton responde al resultado decepcionante en el Gran Premio de México

El Gran Premio marcó la vigésima carrera sin podio para Hamilton con Ferrari, y tras la penalización terminó en la octava posición, quedando detrás de pilotos como Oscar Piastri y George Russell. Además, este fin de semana evidenció la sequía de victorias de Ferrari ya que Charles Leclerc sólo pudo alcanzar el segundo puesto.

Después de la carrera, en rueda de prensa, Hamilton se mostró significativamente diferente al eufórico que fue en la clasificación del sábado. Con respuestas mesuradas y sencillas intentó disimular su decepción: “Al principio fue divertido, pero no terminó como esperaba. Así es el automovilismo”, indicó de forma directa.

Con respecto a la falta de agarre durante la carrera, el piloto británico explicó: “La pista estaba muy deteriorada y hice lo mejor que pude para volver al asfalto de forma segura. Eso es todo lo que podía esperar.” Al preguntársele qué podía extraer del fin de semana, Hamilton reconoció que, pese a todo, había aspectos positivos: “Sí, hay algunas cosas buenas. Al menos conseguimos algunos puntos”, concluyó.

