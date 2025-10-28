Russell y Antonelli en PELIGRO por la 'Cláusula Verstappen' en Mercedes

La alineación de Mercedes confirmada con Andrea Kimi Antonelli y George Russell ha dejado algunas impresiones en el piloto británico.

Russell acaba de renovar su contrato con Mercedes y, en una entrevista con The Telegraph, ha revelado detalles sobre una cláusula especial que incluye el acuerdo. Con ello, el piloto deja claro que tiene el control absoluto de su futuro. Durante el verano se barajaron rumores sobre una posible incorporación de Max Verstappen a Mercedes. Sin embargo, el holandés desmintió estas especulaciones durante el fin de semana en Hungría, afirmando que en 2026 seguirá, sin duda, en Red Bull.

Aunque se habló poco del periodo siguiente, algunos esperan que el cuatro veces campeón del mundo cambie de escudería en el futuro. No es ningún secreto que Toto Wolff, el jefe de Mercedes, siente simpatía por Verstappen, y el hecho de que Russell tardara en renovar se relacionó con esos intercambios.

Russell quería cerrar el acuerdo en 2024

A mediados de octubre se confirmó la firma de la extensión, y Russell reveló que este acuerdo debió haberse concretado el año pasado. “Todo sucede por una razón. Mi intención era firmar el contrato en octubre de 2024, pero la oferta que recibí hoy es muchísimo mejor que la que me habrían dado en ese momento. A veces, hay que confiar en las propias capacidades, y siento que esto solo me hará más fuerte”, afirmó el piloto. Además, el piloto confirmó la inclusión de una cláusula especial en su nuevo contrato que le permite decidir sobre su propio futuro. “No lo había hecho público hasta ahora, pero el acuerdo es el siguiente: si rindo bien el próximo año, existe una cláusula que, al alcanzar un objetivo concreto, extenderá mi contrato automáticamente hasta 2027”, explicó Russell.

“Así, mi asiento para 2027 depende de mi rendimiento. No estoy a merced de nadie y no vamos a repetir la situación de hace seis meses. Si rindo, me quedo al 100%”, concluyó el piloto de Mercedes.

