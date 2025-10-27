La FIA justifica haber AFECTADO a Verstappen en el GP de México
Carlos Sainz protagonizó un accidente en la recta final del Gran Premio de México de Fórmula 1, lo que desencadenó cambios inesperados en el orden del podio.
Lando Norris se llevó la victoria de forma cómoda, pero la activación del Virtual Safety Car impidió que Max Verstappen superara a Charles Leclerc para reclamar el segundo puesto. Así, el neerlandés terminó tercero, y la misma medida evitó que Oscar Piastri adelantara a Oliver Bearman en la lucha por el cuarto lugar. La FIA ha aclarado ahora los motivos detrás de esta intervención.
Verstappen arrancó desde la punta utilizando neumáticos medios en México y mostró un comienzo impresionante. Tras adelantar a George Russell y sortear con habilidad los coches de Ferrari, se situó en la cuarta posición.
Con la esperanza de realizar una única parada, el piloto mantuvo la estrategia en neumáticos medios mientras los rivales se enfrentaban en carrera, lo que le permitió subir hasta casi alcanzar el segundo puesto en la recta larga. Sin embargo, el incidente de Sainz y la posterior activación del VSC sellaron el destino del neerlandés.
FIA analiza el accidente de Sainz y el VSC en la fase final del GP de México
La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) ha explicado la decisión de activar el VSC tras el incidente. Aunque Sainz aparcó su monoplaza en la última sección de la pista de forma aparentemente segura, la situación no era lo suficientemente inofensiva como para evitar medidas de precaución. El coche se detuvo en la zona de escape de la curva 14, colocándolo en un lugar vulnerable.
La FIA destacó que la ubicación del coche de Sainz no fue el único factor que motivó la medida. El vehículo comenzó a expulsar humo y se recibieron avisos sobre un posible incendio, lo que obligó a desplegar a los marshalls para la recuperación del coche.
Como es habitual en estos casos, la carrera se neutralizó y se mantuvo bajo VSC hasta que el monoplaza se trasladó a una zona segura. Una vez asegurado el vehículo, la competencia se reanudó bajo bandera verde.
