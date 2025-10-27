Leclerc tiene claro su FAVORITO en la lucha por el título de F1

Charles Leclerc ha mostrado su preferencia por los pilotos de McLaren en la lucha por el campeonato, a pesar de la constante amenaza de Max Verstappen.

Citado por Motorsport Week, el piloto de Ferrari afirma que, a su juicio, Oscar Piastri y Lando Norris tienen la mejor oportunidad para superar al neerlandés. Con cuatro carreras pendientes en la temporada 2025, la Scuderia aún no ha conseguido una victoria.

Leclerc, que ya logró un segundo puesto en Mónaco, considera a los pilotos de McLaren como los grandes rivales de Verstappen.

“Max siempre conduce a un nivel muy alto”, comenta Leclerc. “Su ascenso no es una completa sorpresa, aunque me impactaría si llegara a ganar el campeonato desde su posición actual”. Añadió: “Aunque, claro, nunca se debe subestimar a Max.”

Ferrari no puede seguir el ritmo

La lucha por el título se ha convertido en un enfrentamiento triangular entre Piastri, Norris y Verstappen. Sin embargo, Leclerc duda que su equipo pueda beneficiarse de esta situación.

“Para mí, el contexto siempre pesa cuando se compite, y en mi caso no tengo mucho que perder”, explica. “Ellos, los de McLaren junto a Verstappen, arriesgan bastante, lo que les da una ligera ventaja. Pero para aprovecharlo, debo mantener su ritmo, y por ahora no parece que podamos igualar ni a McLaren ni a Red Bull.”

Leclerc adopta principalmente un papel de observador en la lucha por el campeonato, dejando en claro su predilección. “Si tuviera que apostar, sin duda elegiría a los pilotos de McLaren.

Aunque, por supuesto, nunca se puede descartar a Max”, comenta. Además, destaca la diferencia en puntos y rendimiento: “Insisto, Max siempre ofrece actuaciones de alto nivel, pero cuarenta puntos de diferencia son significativos.” Mientras tanto, su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, aún espera su primer podio de la temporada, a diferencia de Leclerc, quien ya ha subido al podio en varias ocasiones.

Leclerc considera a McLaren favorito

La contienda por el campeonato continúa siendo apasionante, y Leclerc cree que McLaren es quien cuenta con la mejor hoja de ruta este año. En este contexto, resalta el rendimiento de su rival al decir: “Max siempre conduce a un nivel altísimo”, enfatizando así la amenaza constante que representa.

Las declaraciones de Leclerc reflejan la situación actual, en la que los pilotos de McLaren se perfilan como los favoritos para llevarse el título.

