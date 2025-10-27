Ferrari reclama la EXCESIVA sanción a Hamilton en el GP de México

Fred Vasseur terminó ampliamente molesto por la disparidad de los comisarios al momento de evaluar a Lewis Hamilton respecto a otros pilotos en el Gran Premio de México.

Lewis Hamilton fue sancionado con diez segundos en la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dañando así sus posibilidades de ser competitivo.

El inglés bloqueó la pista en la curva 4 y se salió, reincorporándose por el césped, sin seguir las instrucciones del director de carrera en la pista asfaltada.

"La penalización fue definitivamente severa. Es un castigo enorme para nosotros", declaró Frederic Vasseur inmediatamente después de la carrera,

"No podemos discutirla porque perdió el control del coche y, por lo tanto, no pudo seguir la línea de asfalto, pero 10 segundos son demasiado, y además perdió posiciones en el proceso", finalizó.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Gran Premio de México en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!