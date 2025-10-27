Ferrari reclama la EXCESIVA sanción a Hamilton en el GP de México
Ferrari reclama la EXCESIVA sanción a Hamilton en el GP de México
Fred Vasseur terminó ampliamente molesto por la disparidad de los comisarios al momento de evaluar a Lewis Hamilton respecto a otros pilotos en el Gran Premio de México.
Lewis Hamilton fue sancionado con diez segundos en la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dañando así sus posibilidades de ser competitivo.
El inglés bloqueó la pista en la curva 4 y se salió, reincorporándose por el césped, sin seguir las instrucciones del director de carrera en la pista asfaltada.
"La penalización fue definitivamente severa. Es un castigo enorme para nosotros", declaró Frederic Vasseur inmediatamente después de la carrera,
"No podemos discutirla porque perdió el control del coche y, por lo tanto, no pudo seguir la línea de asfalto, pero 10 segundos son demasiado, y además perdió posiciones en el proceso", finalizó.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Gran Premio de México en 2025?
- 1. Lando Norris
- 2. Charles Leclerc
- 3. Max Verstappen
- 4. Oliver Bearman
- 5. Óscar Piastri
- 6. George Russell
- 7. Andrea Kimi Antonelli
- 8. Lewis Hamilton
- 9. Esteban Ocon
- 10. Gabriel Bortoleto
- 11. Yuki Tsunoda
- 12. Alexander Albon
- 13. Isack Hadjar
- 14. Lance Stroll
- 15. Carlos Sainz
- 16. Pierre Gasly
- 17. Franco Colapinto
- 18. Fernando Alonso
- 19. Nico Hülkenberg
- 20. Liam Lawson
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Alonso acusa favoritismos de la FIA; Colapinto estalla contra Aston Martin
- hace 35 minutos
F1 Hoy: Lando Norris es nuevo líder; Checo Pérez exhibe a Lewis Hamilton
- Hoy 02:57
F1 Checo Pérez Hoy: Exhibe a Hamilton y Leclerc; Afecta al Gran Premio de México
- Hoy 01:33
Franco Colapinto Hoy: Obstáculos en el Gran Premio de México; Explota contra otro piloto
- Hoy 00:16
Alonso REVIENTA contra favoritismos de la FIA
- Ayer 22:30
La FIA justifica haber AFECTADO a Verstappen en el GP de México
- Ayer 21:23
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
La ÚLTIMA HORA sobre la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 9 octubre