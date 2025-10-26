Leclerc admite el rol de la SUERTE al pilotar contra Verstappen en México
Leclerc admite el rol de la SUERTE al pilotar contra Verstappen en México
Charles Leclerc tuvo que estar pendiente de sus espejos durante la segunda mitad del Gran Premio de la Ciudad de México, vigilando de cerca a Max Verstappen.
A pesar de la presión, el piloto monegasco se benefició de la activación de la seguridad virtual en los momentos finales, lo que le permitió sentirse satisfecho con el resultado.
Durante la mayor parte de la carrera en México, Leclerc parecía tener todo en orden, aunque el tramo final se volvió bastante complicado. Verstappen, equipado con compuestos blandos, arriesgó al máximo para adelantar al monegasco antes de que la bandera bajara.
Sin embargo, al verse obligado Sainz a estacionar su coche, se activó la seguridad virtual, lo que acabó permitiendo a Leclerc subir al podio en la segunda posición.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
La seguridad virtual
Al concluir la carrera, Leclerc expresó su alivio: "Estoy realmente contento con este fin de semana. El anterior también fue excepcional, pero volver a subirme al podio es una grata sorpresa. Me llena de orgullo estar en este magnífico escenario."
Además, destacó lo oportuno que resultó la aparición repentina de la seguridad virtual: "Mis neumáticos estaban completamente deteriorados. Fue una situación muy dura, pero la seguridad virtual me salvó en el tramo final."
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Alonso acusa favoritismos de la FIA; Colapinto estalla contra Aston Martin
- hace 35 minutos
F1 Hoy: Lando Norris es nuevo líder; Checo Pérez exhibe a Lewis Hamilton
- Hoy 02:57
F1 Checo Pérez Hoy: Exhibe a Hamilton y Leclerc; Afecta al Gran Premio de México
- Hoy 01:33
Franco Colapinto Hoy: Obstáculos en el Gran Premio de México; Explota contra otro piloto
- Hoy 00:16
Alonso REVIENTA contra favoritismos de la FIA
- Ayer 22:30
La FIA justifica haber AFECTADO a Verstappen en el GP de México
- Ayer 21:23
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
La ÚLTIMA HORA sobre la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 9 octubre