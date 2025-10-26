Leclerc admite el rol de la SUERTE al pilotar contra Verstappen en México

Charles Leclerc tuvo que estar pendiente de sus espejos durante la segunda mitad del Gran Premio de la Ciudad de México, vigilando de cerca a Max Verstappen.

A pesar de la presión, el piloto monegasco se benefició de la activación de la seguridad virtual en los momentos finales, lo que le permitió sentirse satisfecho con el resultado.

Durante la mayor parte de la carrera en México, Leclerc parecía tener todo en orden, aunque el tramo final se volvió bastante complicado. Verstappen, equipado con compuestos blandos, arriesgó al máximo para adelantar al monegasco antes de que la bandera bajara.

Sin embargo, al verse obligado Sainz a estacionar su coche, se activó la seguridad virtual, lo que acabó permitiendo a Leclerc subir al podio en la segunda posición.

La seguridad virtual

Al concluir la carrera, Leclerc expresó su alivio: "Estoy realmente contento con este fin de semana. El anterior también fue excepcional, pero volver a subirme al podio es una grata sorpresa. Me llena de orgullo estar en este magnífico escenario."

Además, destacó lo oportuno que resultó la aparición repentina de la seguridad virtual: "Mis neumáticos estaban completamente deteriorados. Fue una situación muy dura, pero la seguridad virtual me salvó en el tramo final."

