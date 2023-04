Aloisio Hernández

Sábado 29 Abril 2023 12:57

Daniel Suárez arrancará desde la 15° posición la Würth 400 de la NASCAR en el Dover Motor Speedway. Por otro lado, Kyle Busch se llevó la pole después de que la lluvia cancelara la sesión de clasificación.

La misma lluvia que puso fin a la práctica antes de tiempo, provocó la cancelación de la clasificación, lo que obligó a los oficiales de competencia a establecer la alineación inicial según el Libro de Reglas de NASCAR.

Eso elevó al Chevrolet No. 8 de Busch al puesto de salida No. 1 para la Würth 400 del domingo (13:00 ET, 11:00 México, 19:00 España).

El líder en puntos de la Serie de la Copa, Christopher Bell, comenzará segundo en el Toyota No. 20 Joe Gibbs Racing. Las próximas dos filas estarán ocupadas por un cuarteto de pilotos de Ford: Ryan Blaney, Brad Keselowski, Chris Buescher y Chase Briscoe en ese orden.

La práctica estuvo marcada por tres incidentes de un solo automóvil, el más importante que involucró al Chevrolet No. 3 Richard Childress Racing de Austin Dillon. Dillon perdió el control al entrar en la tercera curva y retrocedió hacia el muro de contención exterior.

Otros dos trompos en solitario no resultaron en contacto, pero ocurrieron casi en la misma área en las curvas 3 y 4. Daniel Suárez se deslizó en su Chevrolet N° 99 Trackhouse Racing, y el Chevy N° 43 Legacy Motor Club de Erik Jones también patinó por la misma esquina.

