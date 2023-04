Nazario Assad De León

Sábado 29 Abril 2023 10:32

George Russell y Max Verstappen estuvieron involucrados en un incidente durante las etapas iniciales de la carrera de velocidad. Verstappen habló con fiereza sobre Russell después de la carrera, pero el británico no está de acuerdo con esas críticas.

A Verstappen se le permitió comenzar la carrera de velocidad en Bakú desde P3, con Russell a su lado en P4. Los dos pilotos tuvieron un buen comienzo y casi de inmediato se enfrentaron entre sí.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que las cosas salieran mal. Los dos tuvieron un breve contacto, luego de lo cual Verstappen golpeó la pared con el costado de su auto.

Ambos pilotos pudieron continuar su camino, aunque Verstappen sí sufrió algunos desperfectos. El neerlandés primero se enfureció con el piloto de Mercedes por la radio de a bordo, después de lo cual fue a buscar una historia después de la carrera.

Russell no vio venir la feroz reacción del piloto de Red Bull. "Pensé que vino a estrecharme la mano y decir: 'Buena pelea'. Pero obviamente estaba un poco más enojado de lo que esperaba", dijo Russell a Viaplay.

El británico cuenta cómo vivió el incidente. "Estaba por dentro, por delante del vértice y me sorprendió bastante que intentara mantener la posición. Era la primera vuelta de la carrera sprint, en un circuito urbano, con los neumáticos fríos, él conoce los riesgos en esa posición", subraya el piloto de Mercedes.

"No había intención de hacer contacto, pero me puso en una posición un poco difícil. Al final, fue un gran riesgo para los dos y, por supuesto, golpeó la pared. No se puede decir más al respecto". "

Conceptos básicos de las carreras

"Empecé a correr cuando tenía ocho años y en karting si estás en el interior del vértice, eso es tu esquina. Ese es el principio básico de las carreras”, continúa el piloto de 25 años.

"Max tiene mucha experiencia, es un gran corredor y tiene mucho talento; él lo sabe. Cuando tratas de adelantar desde afuera, te estás arriesgando".

Russell enfatiza que le sorprendió que Verstappen opusiera tanta resistencia. "En lo que a mí respecta, su posición ya estaba perdida. Debería haber cedido la posición, pero se arriesgó mucho. Tuvo mucha suerte de no pinchar. Intenté darle el mayor espacio posible. pero con un comienzo como este, es un desafío".

Cuando se le preguntó cómo reaccionó Russell a las palabras de su competidor, respondió: "No puedo recordar. Creo que dije algo como: 'Teníamos neumáticos fríos, yo estaba en el interior' y luego dijo: 'Todos tenemos los neumáticos fríos'.

Como dije, se arriesgó y me sorprendió que intentara mantener el puesto". Aún así, el joven británico es cauteloso. "Tengo que verlo de nuevo, quién sabe, mi opinión cambiará después de verlo. No fue a propósito, pero estoy aquí para luchar y ganar. No lo voy a dejar pasar solo porque es Max Verstappen".