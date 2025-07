Hamilton envía BRUTAL critica hacia Ferrari

Lewis Hamilton ha señalado los aspectos a mejorar de Ferrari después del Gran Premio de Gran Bretaña.

Después de que Lewis Hamilton terminara en cuarta posición y Leclerc acabara en la décima para apenas entrar en los puntos, el británico considera que pudo haber hecho más en la carrera.

“No tenemos estabilidad, siempre hay un derrape en cada curva, el coche nunca se queda quieto y nos gustaría que fuera más estable. En las curvas de baja velocidad se vuelve muy difícil girar, y también es difícil encontrar el equilibrio ”, continuó para Sky Sport F1 .

"Quizás no sea bueno para estas condiciones, e incluso de una carrera como esta, incluso si no fue genial, puedes tomar muchos consejos, porque creo que sé cómo explicarle al equipo lo que no quiero tener en el próximo coche ”.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Bretaña en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!