F1 Hoy: Colapinto es atacado internacionalmente; Alonso provoca investigación en Aston Martín

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 23 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Un aliado de Fernando Alonso en Aston Martin lanzó un humillante mensaje contra Ferrari en medio de un complicado clima político en la Scuderia. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso y sus declaraciones tras el Gran Premio de Estados Unidos habrían provocado una investigación dentro de Aston Martin. ::: LEER MÁS

Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 24 de octubre para el Gran Premio de la temporada 2025 en la Ciudad de México. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto fue duramente atacado por la prensa internacional tras el Gran Premio de Estados Unidos por desobedecer a Alpine. Sin embargo, de cara a la carrera en México, le ha llegado el mejor respaldo desde Argentina. ::: LEER MÁS

La primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez promete una imagen muy especial, ya que nueve pilotos novatos saldrán a la pista. A continuación, te presentamos a cada uno de ellos. ::: LEER MÁS

