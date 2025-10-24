F1 Hoy: Colapinto es atacado internacionalmente; Alonso provoca investigación en Aston Martín
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 23 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Un aliado de Fernando Alonso en Aston Martin lanzó un humillante mensaje contra Ferrari en medio de un complicado clima político en la Scuderia. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso y sus declaraciones tras el Gran Premio de Estados Unidos habrían provocado una investigación dentro de Aston Martin. ::: LEER MÁS
Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 24 de octubre para el Gran Premio de la temporada 2025 en la Ciudad de México. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto fue duramente atacado por la prensa internacional tras el Gran Premio de Estados Unidos por desobedecer a Alpine. Sin embargo, de cara a la carrera en México, le ha llegado el mejor respaldo desde Argentina. ::: LEER MÁS
La primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez promete una imagen muy especial, ya que nueve pilotos novatos saldrán a la pista. A continuación, te presentamos a cada uno de ellos. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
F1 Hoy: Alonso acusa favoritismos de la FIA; Colapinto estalla contra Aston Martin
- hace 30 minutos
F1 Hoy: Lando Norris es nuevo líder; Checo Pérez exhibe a Lewis Hamilton
- Hoy 02:57
F1 Checo Pérez Hoy: Exhibe a Hamilton y Leclerc; Afecta al Gran Premio de México
- Hoy 01:33
Franco Colapinto Hoy: Obstáculos en el Gran Premio de México; Explota contra otro piloto
- Hoy 00:16
Alonso REVIENTA contra favoritismos de la FIA
- Ayer 22:30
La FIA justifica haber AFECTADO a Verstappen en el GP de México
- Ayer 21:23
