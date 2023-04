Nazario Assad De León

Sábado 29 Abril 2023 09:57

Para Charles Leclerc, el segundo puesto en la carrera de velocidad de Bakú es algo que vio venir. Aunque el monegasco quería ir a por la victoria, debe admitir que los Red Bulls siguen siendo demasiado rápidos en la carrera.

Leclerc sorprendió a todos el viernes por la tarde al tomar la pole position para la carrera del domingo. El piloto de Ferrari repitió el sábado por la mañana durante el Sprint Shootout y así se le permitió salir desde la pole. Al final, Sergio Pérez, que partía desde la segunda plaza, pasó y Leclerc cedió rápidamente.

'Confirma lo que ya pensábamos'

Según el piloto de Ferrari, no podía ser más: "No podemos cambiar el auto. Sí, podemos cambiar la aleta aquí y allá, pero esto confirma lo que ya pensábamos: el Red Bull tiene la sartén por el mango en las carreras".

Aún así, Leclerc no quiere ser demasiado negativo, sabe muy bien cómo le iba al equipo hace algunas carreras.

"Pero no debemos olvidar lo atrás que estábamos hace tres carreras. Así que dimos un paso adelante, pero todavía no estamos donde queremos estar. Si la victoria no es posible, entonces tenemos que maximizar."

"Y hoy no fue nada más posible que el segundo lugar y para mañana intentaremos llevarnos la victoria, a pesar de que los Red Bulls realmente parecen más rápidos", dijo Leclerc.

Gestión de neumáticos

En ese sentido, la carrera de velocidad es un presagio de lo que se puede esperar durante el Gran Premio del domingo y Leclerc apunta a gestión de neumáticos.

"Evité la pelea con Checo porque no quería reventar mis llantas y sabía que eso podría convertirse en nuestra debilidad."

"Traté de mantenerme dentro de la distancia DRS de Checo, pero no fue suficiente. Perdimos demasiado hacia el final. con el descenso", concluyó Leclerc.