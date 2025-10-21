F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 21 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto tomó uno de los riesgos más importantes de su trayectoria como piloto en Alpine en Estados Unidos, y pareciera no haberle salido del todo bien. ::: LEER MÁS
Alpine ha decidido emprender acciones contra Franco Colapinto tras lo sucedido en Estados Unidos. ::: LEER MÁS
En medio del momento más tormentoso de la relación entre Franco Colapinto y Alpine, la Fórmula 1 y Argentina le han dado un espaldarazo absoluto. ::: LEER MÁS
Pat Symonds ha revelado grandes noticias para Checo Pérez y Cadillac de cara a su entrada a la Fórmula 1 y sus aspiraciones. ::: LEER MÁS
Pat Symonds ha entregado importantes palabras para Checo Pérez y Valtteri Bottas, los nuevos pilotos de Cadillac en su Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
BOMBAZO: Revelan CONSECUENCIAS para Franco Colapinto en Alpine
- hace 54 minutos
ATENCIÓN Checo Pérez: ¡Cadillac hace ANUNCIO sobre sus pilotos!
- 2 hours ago
BREAKING NEWS: ¡Mercedes anuncia NUEVO compañero para Kimi Antonelli!
- 3 hours ago
Leclerc y Ferrari provocan FRUSTACIÓN MÁXIMA en McLaren
- 1 hour ago
ESCÁNDALO: Destapan MALTRATO de la F1 contra Fernando Alonso
- 1 hour ago
Hamilton enorgullece a Ferrari durante el GP de Estados Unidos
- 1 hour ago
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
- 7 octubre
La ÚLTIMA HORA sobre la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 9 octubre
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- 13 octubre