F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 21 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto tomó uno de los riesgos más importantes de su trayectoria como piloto en Alpine en Estados Unidos, y pareciera no haberle salido del todo bien. ::: LEER MÁS

Alpine ha decidido emprender acciones contra Franco Colapinto tras lo sucedido en Estados Unidos. ::: LEER MÁS

En medio del momento más tormentoso de la relación entre Franco Colapinto y Alpine, la Fórmula 1 y Argentina le han dado un espaldarazo absoluto. ::: LEER MÁS

Pat Symonds ha revelado grandes noticias para Checo Pérez y Cadillac de cara a su entrada a la Fórmula 1 y sus aspiraciones. ::: LEER MÁS

Pat Symonds ha entregado importantes palabras para Checo Pérez y Valtteri Bottas, los nuevos pilotos de Cadillac en su Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!