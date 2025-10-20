close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Leclerc and Hamilton in front of Monza 2023 crowd

Leclerc RESALTA la misión de Ferrari para el GP de México

Leclerc RESALTA la misión de Ferrari para el GP de México

Nazario Assad De León
Leclerc and Hamilton in front of Monza 2023 crowd

Charles Leclerc ha señalado algunas de sus conclusiones tras el gran fin de semana de Ferrari en el Gran Premio de Estados Unidos.

Leclerc se consolidó una vez más como el único piloto de Ferrari capaz de conseguir podios en esta temporada. Sin embargo, en el combinado de ambos pilotos de la escudería en lo que va de la temporada ha sido la mejor carrera.

En palabras posteriores a la carrera en Austin, Charles habló sobre lo que habrá que considerar para poder repetir esto la siguiente semana en el Gran Premio de México.

"Creo que habrá muchos análisis de nuestro rendimiento del fin de semana para entender mejor el panorama completo, como equipo nos fue muy bien y estoy feliz con un podio más", señaló Leclerc.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Gran Premio de Estados Unidos en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

1053 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

¡Hamilton presenta MÁS QUEJAS contra Ferrari!
Ferrari

¡Hamilton presenta MÁS QUEJAS contra Ferrari!

  • 1 hour ago
Antonelli recibe respaldo de la FIA CONTRA Sainz
Mercedes

Antonelli recibe respaldo de la FIA CONTRA Sainz

  • 2 hours ago
Leclerc RESALTA la misión de Ferrari para el GP de México
Ferrari

Leclerc RESALTA la misión de Ferrari para el GP de México

  • 2 hours ago
Hamilton sufre una HUMILLACIÓN en Ferrari tras romper un récord de 43 años
Ferrari

Hamilton sufre una HUMILLACIÓN en Ferrari tras romper un récord de 43 años

  • 2 hours ago
F1 Hoy: Alonso hace milagros para Aston Martin; Colapinto se rebela a Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Alonso hace milagros para Aston Martin; Colapinto se rebela a Alpine

  • Hoy 05:26
Alonso revela los MILAGROS que debe hacer por culpa de Aston Martin
Aston Martin

Alonso revela los MILAGROS que debe hacer por culpa de Aston Martin

  • Hoy 04:39
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
2.500+ views

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto

  • 8 octubre
 Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
2.500+ views

Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

  • 7 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x