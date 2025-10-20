Leclerc RESALTA la misión de Ferrari para el GP de México
Leclerc RESALTA la misión de Ferrari para el GP de México
Charles Leclerc ha señalado algunas de sus conclusiones tras el gran fin de semana de Ferrari en el Gran Premio de Estados Unidos.
Leclerc se consolidó una vez más como el único piloto de Ferrari capaz de conseguir podios en esta temporada. Sin embargo, en el combinado de ambos pilotos de la escudería en lo que va de la temporada ha sido la mejor carrera.
En palabras posteriores a la carrera en Austin, Charles habló sobre lo que habrá que considerar para poder repetir esto la siguiente semana en el Gran Premio de México.
"Creo que habrá muchos análisis de nuestro rendimiento del fin de semana para entender mejor el panorama completo, como equipo nos fue muy bien y estoy feliz con un podio más", señaló Leclerc.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Gran Premio de Estados Unidos en 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. Lando Norris
- 3. Charles Leclerc
- 4. Lewis Hamilton
- 5. Óscar Piastri
- 6. George Russell
- 7. Yuki Tsunoda
- 8. Nico Hülkenberg
- 9. Oliver Bearman
- 10. Fernando Alonso
- 11. Liam Lawson
- 12. Lance Stroll
- 13. Andrea Kimi Antonelli
- 14. Esteban Ocon
- 15. Alexander Albon
- 16. Isack Hadjar
- 17. Franco Colapinto
- 18. Gabriel Bortoleto
- 19. Pierre Gasly
- 20. Carlos Sainz
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡Hamilton presenta MÁS QUEJAS contra Ferrari!
- 1 hour ago
Antonelli recibe respaldo de la FIA CONTRA Sainz
- 2 hours ago
Leclerc RESALTA la misión de Ferrari para el GP de México
- 2 hours ago
Hamilton sufre una HUMILLACIÓN en Ferrari tras romper un récord de 43 años
- 2 hours ago
F1 Hoy: Alonso hace milagros para Aston Martin; Colapinto se rebela a Alpine
- Hoy 05:26
Alonso revela los MILAGROS que debe hacer por culpa de Aston Martin
- Hoy 04:39
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
- 7 octubre