Leclerc RESALTA la misión de Ferrari para el GP de México

Charles Leclerc ha señalado algunas de sus conclusiones tras el gran fin de semana de Ferrari en el Gran Premio de Estados Unidos.

Leclerc se consolidó una vez más como el único piloto de Ferrari capaz de conseguir podios en esta temporada. Sin embargo, en el combinado de ambos pilotos de la escudería en lo que va de la temporada ha sido la mejor carrera.

En palabras posteriores a la carrera en Austin, Charles habló sobre lo que habrá que considerar para poder repetir esto la siguiente semana en el Gran Premio de México.

"Creo que habrá muchos análisis de nuestro rendimiento del fin de semana para entender mejor el panorama completo, como equipo nos fue muy bien y estoy feliz con un podio más", señaló Leclerc.

¿Como terminó el Gran Premio de Estados Unidos en 2025?

