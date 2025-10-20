close global

Charles Leclerc at Monza

La profunda DECEPCIÓN de Leclerc durante el GP de Estados Unidos

Nazario Assad De León
Charles Leclerc at Monza

Charles Leclerc ha señalado su agridulce sentimiento después de obtener el podio para Ferrari en el Gran Premio de Estados Unidos.

Leclerc se consolidó una vez más como el único piloto de Ferrari capaz de conseguir podios en esta temporada. Sin embargo, al finalizar la carrera, el monaguesco explicó por qué aún con el buen resultado no terminó del todo contento.

"Feliz, pero algo decepcionado, tenía la idea del segundo lugar, hicimos la clasificación perfecta, fue audaz inicial con los blandos", señaló .

"Era la estrategia perfecta, pero creo que saqué lo máximo, fue una carrera divertida con Lando, le hice difícil todo, pero me ganó al final", finalizó Leclerc.

¿Como terminó el Gran Premio de Estados Unidos en 2025?

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

1021 votos

Más noticias

