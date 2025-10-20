La profunda DECEPCIÓN de Leclerc durante el GP de Estados Unidos

Charles Leclerc ha señalado su agridulce sentimiento después de obtener el podio para Ferrari en el Gran Premio de Estados Unidos.

Leclerc se consolidó una vez más como el único piloto de Ferrari capaz de conseguir podios en esta temporada. Sin embargo, al finalizar la carrera, el monaguesco explicó por qué aún con el buen resultado no terminó del todo contento.

"Feliz, pero algo decepcionado, tenía la idea del segundo lugar, hicimos la clasificación perfecta, fue audaz inicial con los blandos", señaló .

"Era la estrategia perfecta, pero creo que saqué lo máximo, fue una carrera divertida con Lando, le hice difícil todo, pero me ganó al final", finalizó Leclerc.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Gran Premio de Estados Unidos en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!