La importante PREOCUPACIÓN para Leclerc en el GP de Estados Unidos

Charles Leclerc terminó en tercera posición en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Durante varias vueltas mantuvo una reñida lucha contra Lando Norris, aunque finalmente tuvo que reconocer la superioridad del piloto de McLaren. Aún así, se mostró satisfecho por haber alcanzado el podio.

Leclerc fue el único piloto de los grandes equipos que optó por comenzar la carrera con neumáticos blandos, una elección que proporcionó un agarre mayor en la salida. Con este compuesto, intentó aprovechar la situación al lanzarse por el exterior en la curva en U para tomar la segunda posición.

Sin embargo, al haber iniciado con los blandos, se vio obligado a cambiar a neumáticos medios más desgastados en la última parte de la carrera en el Circuito of the Americas, lo que permitió que Norris lo adelantara.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Preocupaciones sobre la estrategia

"Es verdad que me preocupé un poco al darme cuenta de que era el único que arrancaba con blandos", explicó Leclerc, refiriéndose a que Verstappen, Norris y el resto de los pilotos de punta comenzaron con neumáticos medios. "Sabía que no era una decisión exenta de riesgos; mi intención era salir en limpio y ganar ventaja desde el inicio. Esperaba adelantar tanto a Norris como a Verstappen, pero solo logré superar a la McLaren".

"Aunque confiábamos en la capacidad de nuestros dos coches, no fue lo que imaginábamos. Sin embargo, ganar una posición fue clave durante la carrera. En general, estoy muy contento, especialmente tras una segunda mitad de temporada complicada y los problemas de caja de cambios que sufriéramos a inicios de fin de semana. Nos recuperamos bien y eso me motiva."

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!