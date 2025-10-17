F1 Hoy: Cadillac realza la figura de Checo; Colapinto es acusado por leyenda del automovilismo
F1 Hoy: Cadillac realza la figura de Checo; Colapinto es acusado por leyenda del automovilismo
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 17 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez es un imán de atractivo comercial y de afición dentro del entorno de la Fórmula 1, esté corriendo en la parrilla o no, por ello, Televisa ha apostado de manera importante en él. ::: LEER MÁS
Ha salido una prueba más de que Sergio Pérez es el líder y la cara principal del proyecto de Cadillac en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Federico González Compeán, Director del Gran Premio de México, ha establecido que no necesitan de Checo Pérez para hacer de la carrera un gran atractivo para los aficionados. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sido acusado entre los pilotos que le quitaron inmerecidamente el asiento a Mick Schumacher. ::: LEER MÁS
Alpine ha hecho un anuncio de última hora con Franco Colapinto de cara al próximo Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Cadillac realza la figura de Checo; Colapinto es acusado por leyenda del automovilismo
- Hoy 12:00
F1 Hoy: Carlos Sainz tendrá atuendo especial; Todo sobre el GP de Estados Unidos
- Hoy 02:30
Checo Pérez Hoy: México lo menosprecia; Cadillac responde con acción contundente
- Hoy 01:30
Franco Colapinto Hoy: Alpine hace anuncio importantísimo sobre él; Schumacher se lanza en su contra
- Hoy 00:00
MENOSPRECIAN en México a Checo Pérez dentro de la F1
- Ayer 22:00
Alonso y Sainz lanzan una edición ESPECIAL para el GP de Estados Unidos
- Ayer 20:21
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre