F1 Hoy: Adrián Fernández pone en su lugar a Checo; Alpine da su decisión sobre los pilotos de 2026

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 15 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Alpine F1 jefe Flavio Briatore ha descartado de plano los comentarios sin fundamento sobre Fernando Alonso, y asegura que el piloto de 44 años aún tiene posibilidades de pelear por un campeonato mundial. ::: LEER MÁS

El director de Alpine F1, Steve Nielsen, adelantó información sobre cuándo se tomará la decisión sobre la plantilla de pilotos para 2026. ::: LEER MÁS

Adrían Fernández ha hablado sobre la manera en la que Checo Pérez estará de regreso en la Fórmula 1 para la siguiente temporada con Cadillac. ::: LEER MÁS

Adrián Fernández ha dejado claro cuáles deben ser las aspiraciones de Checo Pérez en la Fórmula 1 ahora que tendrá su temporada de debut con Cadillac. ::: LEER MÁS

Relacionado