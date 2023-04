Aloisio Hernández

Viernes 28 Abril 2023 09:53 - Actualizada: 09:54

Carlos Sainz confesó que le faltó "ritmo y confianza" para poder pelear por la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto español quedó en 4° lugar y compartirá la segunda fila de la parrilla para la carrera del próximo domingo.

Recordar que la clasificación de este viernes da el orden para la carrera del domingo y no afecta lo que suceda el día sábado en la Sprint Race.

Por otro lado, Charles Leclerc pudo vencer a los Red Bull en un duelo mano a mano, y le devolvió un poco la alegría al equipo italiano tras un arranque de pesadilla en las primeras tres carreras del año.

Las estrategias y el arranque será fundamental, puesto que Leclerc tendrá por detrás a Max Verstappen y Sergio Pérez. Así que será una gran oportunidad para que Sainz y Charles trabajen en equipo y puedan llevarse a casa la victoria.

Insuficiente

Carlos confesó en la entrevista posterior a la clasificación los aspectos que le impidieron estar en la lucha por la primera posición: "Ya en los libres 1 me ha faltado ritmo y confianza.

"La quali se me ha ido complicando. Me ha faltado un juego de neumáticos en Q3. Hoy no estaba para luchar por pole.

"La pole de Leclerc es muy buena para el equipo. Mañana hay otra oportunidad", concluyó el corredor número 55.